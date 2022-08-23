Токсичные родители: понять и простить?

Вы наверняка знаете, что многие проблемы взрослых корнями уходят в детство, и зачастую почву для развития этих проблем дали родители. Практически любая линия поведения родителя так или иначе приводит взрослого ребенка в кабинет психолога. Бывают детско-родительские отношения, которые можно преодолеть самостоятельно и продолжить здоровое общение, а бывает, что родители не готовы идти навстречу ребенку и не признают последствий своих поступков. Разбираемся, кто такие токсичные родители и что с ними делать.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Кто такие токсичные родители?

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Вообще, «токсичность» — довольно широкий и не самый научный термин. Сейчас благодаря своей популярности он делает предмет разговора интуитивно понятным, дает нужную эмоциональную окраску. Но на самом деле под словосочетанием «токсичный родитель» скрывается масса практик и линий поведения.

Автор книги «Они не изменятся» Нина Браун использует термин «токсичные родители» для эмоционально отстраненных и эгоцентричных родственников, которые подстраивают поведение детей под свои представления о комфорте и действуют исключительно из собственных интересов. Проявлений такого поведения может быть множество:

Условная любовь

Любовь родителя доступна ребенку, только когда он или она делает что-то «достойное»: получает отличные оценки, занимает призовое место на конкурсе, получает мастера спорта. Любить ребенка просто потому, что он есть, такие родители не умеют, если любви человек не испытывает, значит, ребенок недостаточно старается, чтобы эту любовь пробудить.

Критика и попытки сделать своего ребенка «идеальным»

У каждого родителя свое понимание, каким должен быть идеальный ребенок. Для одних это здоровый и разносторонне развитый, счастливый ребенок, а в глазах других (эмоционально отстраненных родителей) ребенок несет определенную функцию и должен соответствовать каким-то идеалам. Он должен делать успехи в школе, хорошо выглядеть, не страдать ожирением, говорить на трех языках до десяти лет, но главное — чтобы родителям не было стыдно рассказать о нем своим друзьям или коллегам. В глазах эмоционально отстраненных родителей ребенок становится маркером статуса, видимым результатом их вложений. Поэтому каждая разорванная коленка на джинсах становится поводом для настоящего скандала с криками «Ты хоть представляешь, сколько оно стоит?», а каждая оценка ниже отлично сопровождается упреками: «Я за что репетиторам деньги плачу?»

Нарушение личных границ

Здесь может быть все что угодно: от проверки личных вещей в отсутствие ребенка до вмешательства в общение ребенка со сверстниками. Причем нарушение личных границ часто происходит даже на уровне принятия решений: «Нет, ты не пойдешь в художественную школу, у тебя руки кривые», «Не общайся с этим одноклассником, ему родители разрешили волосы в синий покрасить», «У нас в семье все врачи, поэтому и ты будешь поступать в медицинский, мы уже с деканатом договорились». Мнение ребенка не спрашивается, а если он пытается проявить инициативу, она жестко подавляется, а в течение всей оставшейся жизни уже взрослому ребенку будут напоминать, как он ослушался.

Часто поведение эмоционально отстраненных и эгоцентричных родителей не ограничивается только детскими и подростковыми годами. Даже когда дети переступают черту совершеннолетия, строят карьеру или заводят собственных детей, родители также продолжают вмешиваться в их жизнь, качать головами и вздыхать о том, что вы не поступили на бюджетное отделение, не нашли партнера поперспективнее, не родили детей пораньше, не отказались от экспериментов с внешностью — в общем, сделали то, от чего вас отговаривали родственники.

Также таким токсичным родителям свойственно перекладывание на детей ответственности за свое настроение, манипуляции, в том числе чувством вины, и подавление личности ребенка, например через отказ от диалога. Эмоционально отстраненный родитель занимает позицию не наставника или лидера в отношениях с ребенком, а руководителя, который может назначать ребенку задания и наказания, если ребенок с задачами не справляется по тем или иным причинам.

Важно понимать, что токсичных родителей от не очень умелых людей, которые совершили ошибку, но сделали это непроизвольно, отличает зацикленность на собственной персоне и личных целях. Бывает, что обычный родитель отказывает ребенку в посещении дорогой музыкальной или художественной школы, потому что таким образом хочет повысить академическую успеваемость и шансы ребенка на поступление в институт. Токсичный же родитель будет в первую очередь мыслить не о перспективах для ребенка, а о последствиях для себя: хорошая специальность — чтобы было кому в старости содержать, балет или профессиональный спорт — чтобы ребенок достиг того, что не удалось родителю в его годы, участие в конкурсах — чтобы было чем похвастаться на детской площадке.

Последствия жизни с эмоционально отстраненными родителями

По наблюдениям Нины Браун и других психологов, дети эмоционально отстраненных родителей выбирают две основные стратегии существования в семейном кругу: они либо адаптируются, либо бунтуют. В первом случае ребенок будет всеми силами стараться быть хорошим в глазах своих родителей, занимать призовые места, не ругаться, не драться, учиться на отлично. Во втором варианте ребенок начнет проявлять девиантное поведение и действовать наперекор ожиданиям родителей.

В дальнейшем, уже в отношениях за пределами семьи, человек может формировать созависимые или контрзависимые отношения соответственно. В первом случае человек будет уверен, что то, насколько его любят, зависит только от него и его усилий, а во втором — что партнеры и в целом окружающие должны любить его вопреки всем недостаткам, которые он будет активно демонстрировать.

В силу характера и вида привязанности к родителям выбранная стратегия может сочетать оба варианта. Например, ребенок в общении с родителями будет проявлять себя максимально послушно и покладисто, но вне их фокуса внимания будет вести себя как бунтарь. Или наоборот: в общении с родителями ребенок будет бунтарем, а для всех остальных — образцовым отличником, творческим, спокойным человеком.

Пока ребенок решает, как ему дальше жить эту жизнь и строить отношения с окружающими, родители либо продолжают вмешиваться со своим бесценным видением и не менее ценным мнением, либо умывают руки, считая, что их ребенок просто неблагодарный, а проект по превращению его в «достойного человека» провалился. Иногда эмоционально отстраненные родители могут зайти на второй круг с младшими родственниками (если такие имеются) или внуками.

Как жить дальше?

Некоторые молодые люди, достигнув совершеннолетия и проработав свои травмы в кабинете психолога, стараются заново построить отношения с родителями, в которых их будут воспринимать как самостоятельную личность. Они пытаются привести родителя или родителей к коммуникации на равных, но в результате часто сталкиваются с тем, что родители либо предпринимают минимальные шаги для общения на равных, либо вообще не понимают, зачем им это нужно. Многие взрослые дети несмотря ни на что продолжают попытки вернуть общение, даже если оно их продолжает травмировать, следуя социальным установкам и стереотипам вроде «отношения с родителями должны быть хорошими». Но иногда поддержание этих «хороших» отношений заключается в отказе от своих желаний и ценностей. Вот что можно (и стоит) сделать по мнению Нины Браун, если построить равную коммуникацию так и не удается.

Примите, что они не изменятся

Родители — уже сформировавшиеся личности, равно как и вы. У них уже сложилась система ценностей, ожидания и убеждения. Они не видят смысла меняться даже ради вас, даже ради любви. Признавать это бывает сложно, но рано или поздно сделать это придется.

Прощать родителей не обязательно

Некоторые поступки родителей в процессе воспитания не получается просто понять и простить, и вы не обязаны это делать. Вы можете попытаться обсудить с родителями, почему они поступали с вами тем или иным образом, объяснить, что вас не устраивало и как вы себя чувствовали, но если вы понимаете, что все ваши аргументы разбиваются о стену («Сами виноваты, мы делали все правильно. Нас тоже так воспитывали, и ничего — нормальными выросли, ты все придумываешь»), то вы не обязаны продолжать этот разговор и пытаться прийти к примирению.

Сократите общение

Иногда это единственный выход. Вам не обязательно полностью сжигать мосты, менять номера телефонов и имя, чтобы родственники никогда не могли вас найти. Вы можете сократить общение до встреч по праздникам, поздравлений по телефону или найти темы, которые не приводят к конфликту: общие интересы, нейтральные разговоры. Это может быть рабочей стратегией, если вас с родителем все еще что-то объединяет, например ваши собственные дети, которые хотят поддерживать общение с бабушками и дедушками. Но общение в таком случае должно быть налажено в первую очередь между вами и ребенком, чтобы вы могли вовремя определить, не оказывает ли родственник токсичного влияния уже на вашего ребенка.