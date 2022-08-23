Самое красивое и нужное к школе — в гиде Super

До нового учебного года осталось чуть больше недели, а ваш ребенок все еще не готов к 1 сентября? Тогда скорее изучайте наш гайд по самым ярким и красивым канцтоварам, рюкзакам и школьным формам. С такими тетрадками, пеналами и юбками мы и сами захотели в школу.
Если однообразной моноформы в вашей школе нет, но делового стиля все-таки нужно придерживаться, позвольте ребенку самовыражаться, например, в модных фасонах, принтах и трендовой многослойности.
Тетрадки для чада с нужными героями мультфильмов вы наверняка найдете и без нас. Мы же напомним, что на уроках могут пригодиться закладки, линейки и флажки, чтобы отмечать нужную страницу.
Чуть ли не главный предмет в школе, по которому дети запоминают друг друга и делают комплименты. Но чем младше ребенок, тем серьезнее стоит подойти к выбору рюкзака. Не забудьте, сколько вещей он в нем носит и как это скажется на осанке и позвоночнике.