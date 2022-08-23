Как подготовить ребенка к школе в последнюю неделю лета

Готовя ребенка к школе в последнюю неделю лета, не стоит подвергать его стрессам, в частности не следует пытаться выполнить с ним все оставшиеся задания. Такой совет в беседе с Pravda.ru дала детский и семейный психолог Мария Серебрякова.

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"Не надо в последнюю неделю заставлять ребенка сделать весь этот гигантский объем и прочитать все 135 книг. <...> Мы, к сожалению, не сможем это сделать, а только усилим стресс у ребенка. Лучше сделать эту неделю спокойной, чтобы ребенок смог вспомнить, чем бы он хотел позаниматься, и поделал это расслабленно", – объяснила она.

По словам специалиста, до начала последней недели каникул лучше уже вернуться из отпуска, чтобы у ребенка было время прийти в себя. Также можно постепенно начать возвращать к режиму сна. Не лишним будет устроить встречу с одноклассниками – тогда ребенку будет уже не так страшно возвращаться в школу.

В этот период, считает Серебрякова, можно решать с детьми небольшие задания для повторения материала. При этом следует по возможности хвалить ребенка, а не давить на него, если он что-то не способен вспомнить.