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1 час назад

Эксперт назвала необычный способ защитить психическое здоровье детей

Вечерняя Москваиещё 1

Защитить психическое здоровье детей и подростков поможет набор утренних ритуалов. Об этом сообщила детский психолог Яна Лейкина.

Назван необычный способ защитить психическое здоровье детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, день должен начинаться с пробуждения в одно и то же время. Также необходимы легкая физическая нагрузка, гигиенические процедуры и завтрак.

— Это является очень настраивающим ребенка и подростка ритуалом на весь день. А для детей очень важны полезные ритуалы и привычки. Именно они влияют на психическое здоровье, потому что ребенку важно ощущение стабильности, правильности, ощущение, что он делает что-то одобряемое, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Особое значение в череде утренних ритуалов имеет завтрак, отметила эксперт. Важно, чтобы день начинался с полезных продуктов, а во время приема пищи рядом с ребенком находились близкие.

Психолог Мария Забурмах дала советы родителям, как помочь ребенку адаптироваться к школе после долгих летних каникул. Она подчеркнула, что в этот период детям особенно нужна забота и поддержка родителей.

Дети,
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