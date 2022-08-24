Регистрация на «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» открыта

Мы узнавали, одни из самых любимых праздников школьников — это Новый год, летние каникулы, а теперь и «Дети вместо цветов». Во-первых, это уже традиция. Во-вторых, на акции спасают жизни, учат добру и дарят подарки. И, конечно, это очень весело. Хотите стать частью большого доброго дела вместе с тысячами школьников со всей страны? Тогда регистрируйтесь прямо сейчас!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В «Дети вместо цветов» участвует абсолютно вся Россия. Это самая масштабная благотворительная акция российских школ за всю историю страны. Она объединяет и учит добру, что особенно важно сейчас. Ведь просто необходимо показать детям пример и научить их хорошему. А лучше всего это получается именно через добрые дела!

Суть акции проста. Подарить учителю 1 букет от класса, а оставшиеся деньги направить в фонд «Алёша» на спасение ребёнка. Абсолютно все собранные средства помогут Дамиру Сергееву. У мальчика нет рук и ног. Ему очень нужны дорогостоящие протезы.

Чтобы принять участие нужно:

Перейти на сайт — aleshafond.ru Заполнить короткую анкету Забронировать подарки для класса Сделать пожертвование

И всё! Вы получите крутые подарки для класса и устроите большущий праздник для детей.

Важно, что в День знаний участники акции не отказываются от цветов для учителя! Они обязательно будут. Просто вместо огромного количества цветов, которые часто учителя даже не

забирают домой, будет 1 красивый букет от всего класса. И гораздо более важный подарок педагогу — настоящий взрослый поступок его учеников.

А ещё каждый школьник получит подарки. Это яркие, полезные и по-настоящему крутые вещи от партнёров фонда. Они наполнены особым смыслом, поэтом дети будут радоваться им весь год.

А вы будете гордиться своими детьми, ведь в День знаний они станут настоящими героями!

Помогать другим, сочувствовать, сопереживать — это вечные ценности, и их нужно прививать с детства. И акция «Дети вместо цветов» как раз это и делает!

«Дети вместо цветов» — это уже такая же часть школьной жизни, как пицца в столовой, доска и мел в классе, футбольное поле во дворе. А ещё это шанс поучаствовать в большом деле, который

нельзя упустить. Ведь следующий такой будет только через год. Поэтому прямо сейчас оставьте заявку на сайте — aleshafond.ru или по телефону фонда «Алёша» — 8 (812) 416-32-63 или 8(931) 343-15-73. Это очень просто и займёт у вас всего пару минут.

Главная школьная линейка года уже ждёт вас и ваших детей! Чтобы попасть на неё, получить классные подарки от партнёров фонда и помочь Дамиру, оставьте заявку на участие прямо сейчас.