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38 минут назад

Подготовка к школе: советы родителям, как подготовить ребенка

Катя Кобышева

Будущие первоклассники, которым старшие дети еще не успели рассказать, что не так со школой, обычно ждут первое сентября с волнением и воодушевлением. Первый раз в первый класс –для маленького человека событие огромного масштаба. С этого момента его жизнь меняется полностью. Задача родителей – подготовить ребенка и подготовиться самим так, чтобы адаптация к переменам прошла быстро и безболезненно. «Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы подготовить ребенка к школе.

Подготовка к школе: советы родителям, как подготовить ребенка
Фото: UnsplashUnsplash

Не торопитесь, вы никуда не опаздываете

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Да, есть такие дети, которые сильно опережают своих сверстников в развитии. Их называют вундеркиндами, они в раннем возрасте осваивают школьную программу и готовы идти дальше. Но таких меньшинство, и речь сейчас не о них. Многие родители считают, чем раньше ребенок пойдет в школу, тем лучше, и отдают в первый класс малышей, которым еще не исполнилось семи лет. Конечно же, нужно ориентироваться на индивидуальную готовность, и здесь стоит посоветоваться с психологом. Но в большинстве случаев все же стоит подождать полных семи лет, даже если семь ребенку исполнится в октябре или ноябре.

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Нервной системе тоже нужно время, чтобы она дозрела, тогда ребенку будет гораздо легче учиться, ведь он будет готов и физически, и психологически. Не будет нервных срывов, проблем с поведением, общением со сверстниками, невыученными уроками и так далее. Подарите малышу год детства, поверьте, он успеет стать взрослым, а школа не станет для вас адом на земле.

Установите режим дня

Многие помнят, как мучительно было просыпаться каждое утро и собираться в школу. К режиму стоит привыкнуть заранее. Во-первых, к семи годам ребенок уже должен понимать, что такое время и уметь ориентироваться по часам. Повесьте в его комнате часы, чтобы малыш всегда знал, который час, и сколько у него есть времени, например, до обеда или для того, чтобы собраться на прогулку. Проследите, чтобы ребенок просыпался и засыпал примерно в одно и то же время, а вечером научите его готовить вещи на следующий день, например, белье, носки и одежду.

Выбирайте вместе

Вовлекайте ребенка в процесс подготовки к школе. Выбирайте вместе портфель, пенал, тетради и другие школьные принадлежности. Они должны нравится ребенку, тогда он с большим удовольствием пойдет в школу.

Не пугайте школой

Не надо рассказывать, как вам не нравилось учиться в школе, вспомните приятные события и сделайте акцент на преимуществах. Ведь в школу ребенок идет не только за знаниями, там он находит новых друзей, учится общаться и проявлять себя.

Не заставляйте зубрить

Если ребенок ходит в детский сад, то обычно там начинают детей готовить к школе. Весь процесс построен в игровой форме, поэтому ребенку не страшно и не скучно, а весело и интересно. Если в детский сад ребенок не ходит или там не предусмотрена подготовка детей к школе, можно выбрать подготовительные занятия и регулярно водить ребенка.

Преимущество таких занятий в том, что у ребенка появляется представление о том, что такое урок, он привыкает слушать педагога и выполнять задания. Также вы сможете понять, способен ли ребенок сохранять концентрацию в течение достаточно длительного для него времени. Если ребенку сложно усидеть на месте, возможно, стоит пойти в школу на год позже.

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Окончательное решение поможет принять психолог. Если подходящих детских центров нет рядом с домом, можно найти занятия онлайн и заниматься в любое удобное время. Как правило, пробное занятие бесплатное, и можно выбрать те курсы, которые понравятся и ребенку, и родителям.

Подготовьте рабочее место

Письменный стол, удобный стул, настольную лампу и другие необходимые вещи также стоит выбирать вместе с ребенком. Проследите, чтобы у стула регулировалась высота сидения и наклон спинки. Идеально, если стол будет «растущим». Высота столешницы должна быть на два сантиметра ниже груди ребенка, когда он сидит за столом. При этом стопы должны стоять на полу, колени и локти – согнуты под углом девяносто градусов. Естественный свет должен падать слева. Но без настольной лампы обойтись все равно не получится, она должна быть достаточно яркой.

Что ребенок должен знать и уметь к школе

Ребенка можно считать готовым к школе, если он обладает следующими навыками:

  • Знает алфавит
  • Отличает согласные буквы от гласных
  • Умеет читать по слогам
  • Пишет печатными буквами
  • Может пересказать короткий текст
  • Знает цифры от нуля до двадцати
  • Выполняет простейшие арифметические действия – сложение и вычитание в пределах десятка
  • Знает геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – и умеет их отличать
  • Отличает цвета
  • Различает некоторых животных и растения
  • Может назвать явления природы, времена года, месяцы, дни недели, отличает время суток
  • Знает правила дорожного движения для пешеходов

Категорически нельзя

  1. Смеяться над ребенком. Дошкольники и младшие школьники пока не в силах оценить ваше чувство юмора, даже если вам кажется, что шутка добрая, не торопитесь ее шутить. Ребенок может всерьез обидеться, это сильно ударит по его самооценке, вплоть до того, что он начнет прогуливать уроки и всячески саботировать учебный процесс.
  2. Критиковать учителя. Учитель для ребенка должен быть авторитетом, если вы не согласны с его действиями и методами, вопросы следует задавать самому учителю. Не делайте из него врага, постарайтесь найти общий язык. Если понимание найти не удалось, идите к директору и просите разрешения перевестись в другой класс.
  3. Учить уроки вместе с ребенком. Это его зона ответственности, дайте ему почувствовать себя взрослым. Когда вы перестанете стоять над душой и ругать за каждую помарку, процесс пойдет куда бодрее и веселее.
  4. Собирать за ребенка портфель. Если вы внимательно читали текст, то уже знаете, что нужно ребенка заранее научить собираться на следующий день. Главное – сформировать привычку. Если он один раз что-то забудет и окажется не готов, в следующий раз он запомнит и не допустит такую ошибку. Но если каждый раз вы будете за ним ходить и повторять, как попугай, одно и то же, в конце концов ребенок перестанет вас слышать и будет все слова воспринимать, как белый шум.
  5. Задавать формальные вопросы. Как дела в школе, чем кормили, какие оценки получил – оставьте эти вопросы для дальних родственников. Если вы хотите сохранить с ребенком доверительные отношения, интересуйтесь его мнением. Спрашивайте, чему он сегодня научился, что ему больше всего запомнилось, из-за чего он сегодня смеялся, чей поступок его возмутил, кто сегодня с кем поссорился, а на чьей стороне был он, почему и так далее. Вам понадобится некоторое терпение, чтобы все выслушать, но поверьте, это серьезный вклад в ваши будущие отношения уже не с ребенком, а подростком.
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