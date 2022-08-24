Подготовка к школе: советы родителям, как подготовить ребенка

Будущие первоклассники, которым старшие дети еще не успели рассказать, что не так со школой, обычно ждут первое сентября с волнением и воодушевлением. Первый раз в первый класс –для маленького человека событие огромного масштаба. С этого момента его жизнь меняется полностью. Задача родителей – подготовить ребенка и подготовиться самим так, чтобы адаптация к переменам прошла быстро и безболезненно. «Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы подготовить ребенка к школе.

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Не торопитесь, вы никуда не опаздываете

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Да, есть такие дети, которые сильно опережают своих сверстников в развитии. Их называют вундеркиндами, они в раннем возрасте осваивают школьную программу и готовы идти дальше. Но таких меньшинство, и речь сейчас не о них. Многие родители считают, чем раньше ребенок пойдет в школу, тем лучше, и отдают в первый класс малышей, которым еще не исполнилось семи лет. Конечно же, нужно ориентироваться на индивидуальную готовность, и здесь стоит посоветоваться с психологом. Но в большинстве случаев все же стоит подождать полных семи лет, даже если семь ребенку исполнится в октябре или ноябре.

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Нервной системе тоже нужно время, чтобы она дозрела, тогда ребенку будет гораздо легче учиться, ведь он будет готов и физически, и психологически. Не будет нервных срывов, проблем с поведением, общением со сверстниками, невыученными уроками и так далее. Подарите малышу год детства, поверьте, он успеет стать взрослым, а школа не станет для вас адом на земле.

Установите режим дня

Многие помнят, как мучительно было просыпаться каждое утро и собираться в школу. К режиму стоит привыкнуть заранее. Во-первых, к семи годам ребенок уже должен понимать, что такое время и уметь ориентироваться по часам. Повесьте в его комнате часы, чтобы малыш всегда знал, который час, и сколько у него есть времени, например, до обеда или для того, чтобы собраться на прогулку. Проследите, чтобы ребенок просыпался и засыпал примерно в одно и то же время, а вечером научите его готовить вещи на следующий день, например, белье, носки и одежду.

Выбирайте вместе

Вовлекайте ребенка в процесс подготовки к школе. Выбирайте вместе портфель, пенал, тетради и другие школьные принадлежности. Они должны нравится ребенку, тогда он с большим удовольствием пойдет в школу.

Не пугайте школой

Не надо рассказывать, как вам не нравилось учиться в школе, вспомните приятные события и сделайте акцент на преимуществах. Ведь в школу ребенок идет не только за знаниями, там он находит новых друзей, учится общаться и проявлять себя.

Не заставляйте зубрить

Если ребенок ходит в детский сад, то обычно там начинают детей готовить к школе. Весь процесс построен в игровой форме, поэтому ребенку не страшно и не скучно, а весело и интересно. Если в детский сад ребенок не ходит или там не предусмотрена подготовка детей к школе, можно выбрать подготовительные занятия и регулярно водить ребенка.

Преимущество таких занятий в том, что у ребенка появляется представление о том, что такое урок, он привыкает слушать педагога и выполнять задания. Также вы сможете понять, способен ли ребенок сохранять концентрацию в течение достаточно длительного для него времени. Если ребенку сложно усидеть на месте, возможно, стоит пойти в школу на год позже.

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Окончательное решение поможет принять психолог. Если подходящих детских центров нет рядом с домом, можно найти занятия онлайн и заниматься в любое удобное время. Как правило, пробное занятие бесплатное, и можно выбрать те курсы, которые понравятся и ребенку, и родителям.

Подготовьте рабочее место

Письменный стол, удобный стул, настольную лампу и другие необходимые вещи также стоит выбирать вместе с ребенком. Проследите, чтобы у стула регулировалась высота сидения и наклон спинки. Идеально, если стол будет «растущим». Высота столешницы должна быть на два сантиметра ниже груди ребенка, когда он сидит за столом. При этом стопы должны стоять на полу, колени и локти – согнуты под углом девяносто градусов. Естественный свет должен падать слева. Но без настольной лампы обойтись все равно не получится, она должна быть достаточно яркой.

Что ребенок должен знать и уметь к школе

Ребенка можно считать готовым к школе, если он обладает следующими навыками:

Знает алфавит

Отличает согласные буквы от гласных

Умеет читать по слогам

Пишет печатными буквами

Может пересказать короткий текст

Знает цифры от нуля до двадцати

Выполняет простейшие арифметические действия – сложение и вычитание в пределах десятка

Знает геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – и умеет их отличать

Отличает цвета

Различает некоторых животных и растения

Может назвать явления природы, времена года, месяцы, дни недели, отличает время суток

Знает правила дорожного движения для пешеходов

Категорически нельзя