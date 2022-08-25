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3 часа назад

Эксперт рассказала, как правильно выбрать рюкзак ребенку

Москва24

Рюкзак для ребенка должен быть прочным, легким и непромокаемым, рассказала массажист "СМ-Клиники" Маргарита Шехтман в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт рассказала, как правильно выбрать рюкзак ребенку
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, нельзя покупать ребенку ранец на вырост.

"Вес – не более 10% от веса ребенка. Рюкзак должен располагаться близко к телу с минимальным расстоянием между спиной", – сказала она.

Шехтман также посоветовала выбирать длину рюкзака, которая будет по длине туловища. При этом он не должен быть шире плеч – на уровне 2,5–5 сантиметров ниже талии. Лямки и вставки желательно выбирать широкие, в частности, внимание стоит обратить на наличие поясного ремешка для перераспределения нагрузки.

"Удобная полужесткая спинка, кармашек для бутылочки с водой снаружи, отражатели. При этом более тяжелые предметы стоит класть ближе к низу и спине", – отметила она.

Ранее Минпромторг заявил, что цены на школьные товары в РФ могут снизиться в сентябре. Там также отметили, что производству подобной продукции уделяется особое внимание.

До этого аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25082022/494522?utm_source=CopyBuf

Дети,Минпромторг,
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