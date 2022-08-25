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1 час назад

Что случится, если запрещать ребенку выражать эмоции

WomanHit.ru

Как мы сами создаем проблемы для своего малыша.

Что случится, если запрещать ребенку выражать эмоции
Фото: WomanHitWomanHit

Детская психика — тонкий «инструмент», с которым может справиться далеко не каждый родитель. Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается большинство современных мам и пап, это неправильный контроль эмоций своего чада. Мы пообщались с психологом, чтобы выяснить, насколько опасным может запрет на выражение эмоций — как позитивных, так и негативных.

Проблемы с другими детьми

Дети, чьи родители жестко одергивают своего малыша, когда тот, по их мнению, слишком бурно проявляет эмоции, даже в тех случаях, когда он не мешает окружающим, начинают проявлять эмоции в неуместных ситуациях. К примеру, ребенок, которого «прессуют» дома, всегда находит способ «вылить» эмоции, и делать он будет это в саду или школе. Не стоит удивляться, что родителей захотят видеть в кабинете директора или классного руководителя. Кроме того, ребенок может стать чрезмерно агрессивным, что помешает налаживать нормальный контакт со сверстниками.

«Прохладные» отношения с собственными детьми

Когда ребенок, наконец, вырвется из семьи и сам начнет строить отношения, у него могут возникнуть большие проблемы с эмоциональной стороной, без которой развить и поддержать отношения с партнером невозможно. Человек с подавленными эмоциями не сможет научить своих собственных детей правильно выражать себя, тем самым заложенный сценарий будет повторяться.

Отсутствие друзей во взрослом возрасте

Найти близкого по духу человека во взрослом возрасте бывает крайне трудно, а людям, чья эмоциональность не развита в достаточной степени, труднее наладить контакт с внешним миром вдвойне. Для того чтобы создать духовную привязанность, важно открыться другому человеку, не бояться, если нужно, поплакать на плече у подруги, как можно понять, «подавленные» эмоционально люди просто не в состоянии понять, зачем им это в принципе нужно.

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