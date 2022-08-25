Что случится, если запрещать ребенку выражать эмоции

Как мы сами создаем проблемы для своего малыша.

Фото: WomanHit WomanHit

Детская психика — тонкий «инструмент», с которым может справиться далеко не каждый родитель. Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается большинство современных мам и пап, это неправильный контроль эмоций своего чада. Мы пообщались с психологом, чтобы выяснить, насколько опасным может запрет на выражение эмоций — как позитивных, так и негативных.

Проблемы с другими детьми

Дети, чьи родители жестко одергивают своего малыша, когда тот, по их мнению, слишком бурно проявляет эмоции, даже в тех случаях, когда он не мешает окружающим, начинают проявлять эмоции в неуместных ситуациях. К примеру, ребенок, которого «прессуют» дома, всегда находит способ «вылить» эмоции, и делать он будет это в саду или школе. Не стоит удивляться, что родителей захотят видеть в кабинете директора или классного руководителя. Кроме того, ребенок может стать чрезмерно агрессивным, что помешает налаживать нормальный контакт со сверстниками.

«Прохладные» отношения с собственными детьми

Когда ребенок, наконец, вырвется из семьи и сам начнет строить отношения, у него могут возникнуть большие проблемы с эмоциональной стороной, без которой развить и поддержать отношения с партнером невозможно. Человек с подавленными эмоциями не сможет научить своих собственных детей правильно выражать себя, тем самым заложенный сценарий будет повторяться.

Отсутствие друзей во взрослом возрасте