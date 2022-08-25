Поздравление учителя с 1 сентября: идеи подарков и пожеланий

Нормальные дети и обычные люди грустят, когда лето заканчивается, но только не родители школьников. Да, начнутся уроки, оживут родительские чаты, придется решать массу проблем, но по крайней мере ребенок будет занят делом. Но накануне праздника, как всегда, встает вопрос — что подарить учителю на 1 сентября. «Рамблер» предлагает идеи подарков и пожеланий, которые могут понравится вашему учителю.

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Конечно, идеальный вариант, когда решением таких вопросов занимается родительский комитет, а вам лишь остается переводить нужную сумму. Но нередко бывает так, что к согласию прийти не получается, и хочется сделать подарок от себя.

Цветы

Первое сентября невозможно представить без цветов, и даже если вы точно знаете, что будет букет от класса, все равно невозможно отправить ребенка в школу с пустыми руками. Если вы сумели узнать, какие цветы любит ваш учитель, то не раздумывая дарите их. Если вы счастливый родитель первоклассника или с этого года у вас новый классный руководитель, точно не стоит дарить лилии. У этих цветов довольно яркий аромат, не все его любят, а у некоторых лилии и вовсе могут вызвать аллергию.

Нетрадиционный букет

Поздравить учителя с Днем знаний можно нетрадиционным букетом, который может быть выполнен, например, из конфет или ягод. Преимуществ у такого букета несколько:

не нужно искать вазу и ставить в воду,

долго не портится,

можно поделиться с коллегами,

можно угостить всех ребят.

Чай, кофе и другие наборы

Вообще еда — универсальный подарок, который оценят и романтичные натуры, и циничные прагматики. Для первых будет важна красивая подача и упаковка, для вторых главное — суть. Такие подарки могут быть и достаточно дорогими в зависимости от того, какие продукты вы решите включить в набор. Подарить можно чай, кофе, крафтовый шоколад, мед, твердый сыр, красную икру и так далее.

Подписку на профессиональные издания

Да, для учителей выходят специальные журналы с методическими рекомендациями, идеями праздников и другими материалами на профессиональные темы. Такой подарок вполне может пригодиться вашему учителю.

Канцелярия

Ежедневники, блокноты, ручки, маркеры, степлеры, скрепки, стикеры, закладки и другие мелочи нужны постоянно. Для учителя это будет не только приятным подарком, но и действительно полезным. Выбирайте не только функциональное, но и красивое.

Книги

Книга — лучший подарок! Эта фраза стала популярной, когда хорошие книги были большой редкостью, но и сейчас она не теряет актуальности, ведь среди массы изданий не всегда легко выбрать действительно достойное. Если не уверены в том, что знаете вкусы своего учителя, ищете книги в отделе с подарочными изданиями. Книга должна быть не маленькой, на хорошей бумаге и с красивыми иллюстрациями.

Сертификаты

Сертификаты в магазины косметики или одежды стоит дарить в том случае, если учитель вас об этом просил. Иначе такой подарок будет слишком личным и может оскорбить учителя. Но вы вполне можете подарить сертификат на покупку в магазине с канцелярий или книгами — все это нужно учителю для работы.

Сувениры

Школьная тематика — не самая простая, но и здесь можно найти достойные варианты. Например, часы с циферблатом виде математических формул, деревянная указка с персональной гравировкой, квадратный глобус.

Аксессуары

Запасной зонт, который учитель сможет оставлять в классе, внешний аккумулятор, беспроводные наушники — выбирайте то, что вам нравится и подходит по бюджету.

Подарок своими руками

Эта категория подарков — самая сложная. Здесь важна не только идея, но и исполнение. Даже самая гениальная задумка проиграет, если ее воплощение будет кривым и жалким. Поэтому не беритесь за то, что будет сложно сделать красиво и аккуратно. Хороший и технически простой вариант — это плакат, на который можно наклеить изображения детских ладошек с пожеланиями. Каждый ученик должен обвести свою ладонь, раскрасить и написать на ней короткое пожелание. Затем все ладошки нужно собрать и приклеить к большому плакату с общей поздравительной надписью, например, «Поздравляем с Днем знаний!» или «С 1 сентября!».

Еще один вариант — записать видеопоздравление от каждого ученика и все смонтировать в общее видео, а на классном часе после линейки показать учителю и всем ученикам, если, конечно, есть такая техническая возможность.

Какие подарки под запретом

Не все учителя приветствуют дорогие подарки, постарайтесь уложиться в сумму, не превышающую 3000 рублей. Также имейте в виду, что нельзя дарить слишком личные подарки — нижнее белье, зубную щетку, колготки, маникюрный набор, бритву, духи, косметику и тому подобные предметы. А еще под строгим запретом алкоголь.

Что можно пожелать учителю