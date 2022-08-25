Главный педиатр Москвы раскрыл правила подготовки детей к школе

«Хотя бы за десять дней или неделю до школы ребенку нужно постепенно входить в привычный для учебного времени режим сна и пробуждения, занятий и отдыха. Особенно это касается детей, которые идут в школу впервые. Будущих первоклассников заранее нужно готовить к тому, что в школу необходимо приходить в одно и то же время, сидеть на уроке, концентрировать внимание», — сказал специалист, добавив, что сделать это можно в игровой форме.