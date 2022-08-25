Почему российские звезды подвергают опасности жизнь своих детей

Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. По правилам дорожного движения, дети в возрасте до семи лет обязательно должны находиться в специальных автокреслах и быть пристегнутыми. Тем более что сейчас огромный выбор удерживающих средств на любой вкус и кошелек. Обычно родители перевозят своих детей строго по правилам, но с детьми знаменитостей возникают проблемы. Очень часто инфлюенсеры-миллионеры пренебрегают простыми правилами безопасности.

Фото: Daily Storm Daily Storm

Например, дважды мама, фитнес-гуру Екатерина Усманова не раз была замечена за тем, что перевозит старшую дочь Полину без автокресла. Подписчики отмечали, что так делать нельзя.

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«Где детское кресло? Вот вроде к Кате отношусь нейтрально, но меня бомбит из-за кресел. Полину на руках возили, сейчас Машу. Она реально играет с судьбой, будто у нее еще 10 запасных детей есть. Рожала бы она в Европе или Америке — ее бы не выпустили из роддома без кресла!» — пишут в соцсетях.

И действительно, недавно муж Усмановой Павел Коршунов выложил в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в РФ террористической) фотографию, как забирает супругу с новорожденной малышкой из роддома. Вторую дочку Екатерина также перевозила на руках.

Но не одна Екатерина пренебрегает правилами. Многодетная мама Оксана Самойлова нет-нет да и выложит в соцсети фотографии, где ее старшие девочки передвигаются без автокресел. И если старшей Ариэлле так делать можно (дети от 7 до 11 лет перевозятся по иным правилам), то Лея еще подпадает под первую категорию до семи лет.

Отметим, что ни Усманова, ни Самойлова никак не комментируют, почему они так перевозят своих отпрысков, зато Дмитрий Тарасов (экс-супруг Ольги Бузовой) честно признавался:

«Не ругайте меня, что Милашка едет так, у нас просто нет автокресла».

Хотя в машине находилась младшая дочь, Ева, и она как раз-таки ехала в автокресле, пока ее сестра просто была пристегнута ремнями.

Кстати, в 2016 году на этом ловили и журналистку Ксению Собчак. Когда экс-супруг Максим Виторган забирал ее из роддома, девушка везла сына на руках. Подписчики тогда не забыли напомнить звездной паре о безопасности их малыша.

«Жаль, что даже такие умные люди везут малыша без автокресла», «Блин, вообще не ожидала! Ну что же без автокресла-то, а? Такой крутой момент, и такая фигня, как так-то?», «Тоже удивило, что не купили кресло для перевозки ребенка. Очень странно. Детей уже давно так не возят на руках», — возмутились одни. «Ну вы и зануды с автокреслом! Классные, я свою тоже везла на ручках», — защищали пару другие.