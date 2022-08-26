Педиатр назвал основные опасности недосыпа для детей

Недосып является причиной развития у детей некоторых болезней, а также сказывается на общем физическом и умственном состоянии. Об опасности неправильного режима сна «Мосленте» рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.
«Хроническое недосыпание напрямую влияет на иммунитет, умственные способности и вегетативную нервную систему ребенка», — заявил специалист.
Он также добавил, что если ребенок ложится спать около трех ночи, а в семь утра ему нужно вставать в школу, то такой неправильный режим будет влиять также и на успеваемость школьника — он не будет усваивать новый материал, и при этом будет засыпать прямо на уроках.
Османов рассказал, что если родители ничего не запрещают детям, позволяя им не спать до глубокой ночи, скорее всего они относятся к одной из двух категорий взрослых людей — либо они не могут справиться со своими детьми, не в состоянии запретить им нарушать режим, потому что бессильны совладать с сопротивлением, либо это родители, которые в целом недостаточно серьезно к этому относятся. Последним, по его словам, проще вообще не заниматься этим вопросом, позволить ребенку делать то, что он хочет, а самим заниматься своими делами.