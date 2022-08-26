Педиатр назвал основные опасности недосыпа для детей

Он также добавил, что если ребенок ложится спать около трех ночи, а в семь утра ему нужно вставать в школу, то такой неправильный режим будет влиять также и на успеваемость школьника — он не будет усваивать новый материал, и при этом будет засыпать прямо на уроках.

Османов рассказал, что если родители ничего не запрещают детям, позволяя им не спать до глубокой ночи, скорее всего они относятся к одной из двух категорий взрослых людей — либо они не могут справиться со своими детьми, не в состоянии запретить им нарушать режим, потому что бессильны совладать с сопротивлением, либо это родители, которые в целом недостаточно серьезно к этому относятся. Последним, по его словам, проще вообще не заниматься этим вопросом, позволить ребенку делать то, что он хочет, а самим заниматься своими делами.