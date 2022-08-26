Цифровое поколение: Generation Z и их родители

Запросы, с которыми обращаются к психологу родители и дети, — стандартные. Это прежде всего отношения между ними и, конечно, то, что связано с самим переходным возрастом.

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"В небольшом возрастном периоде сталкиваются сразу несколько факторов. Это и переживания взросления, и связанные с ним чувства и эмоции, и серьезная гормональная перестройка организма, и среда, с которой приходится сталкиваться в процессе взросления. Настает момент, когда все это для юной психики становится невыносимым, — говорит Олеся Яковенко. — Наша задача — оказать им психологическую поддержку и в целом помочь этому молодому поколению легче справляться с периодом взросления. Им не должно быть страшно обратиться за помощью, причем в любом доступном варианте".

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Кому-то необходимо смотреть собеседнику в глаза, для иных же предпочтительно получать консультации онлайн, которые из-за пандемии стали востребованным форматом работы психологов с клиентами.

"Вынужденный переход на удаленку открыл для нас новые перспективы, и мы поняли, что можем делать проекты в других форматах, — добавляет психолог. — Сейчас мы рассматриваем набор в группы, в том числе для родителей, которые сможем вести дистанционно. Очень многие люди, будучи мобильными, не хотят бросать свои дела, включая командировки и переезд, и оставаться в терапии. Благодаря высокой скорости интернета в режиме онлайн мы можем разговаривать и общаться, как в обычной реальной жизни".

Удобства удаленной работы оценили обе стороны, например, недавно Олеся вела дистанционный прием, находясь за городом. Многие ее клиенты и сами летом в отпусках — в других городах и странах. Все, что нужно, — стабильное интернет-соединение, а это сейчас — норма жизни.

Несмотря на то что методики, применяемые в офлайн- и онлайн-терапии, могут быть разными, качественный результат есть в любом случае, и специалистов сейчас тоже учат особенностям работы на "новом поле". Возможно, эта специфика даже облегчает диалог специалистов с клиентами.

"У подростков просто изменился язык — он стал более текстовым. Им проще отправить сообщение и подождать ответ, чем звонить куда-то, — считает Олеся Яковенко. — Все люди разные, и если кому-то тревожно выходить из дома, пусть он остается в безопасной для себя обстановке и "приходит" на консультацию удаленно. Это облегчит работу. Мир становится меньше, и за счет того, что мы можем связываться с кем угодно и где угодно, повышается доступность любых услуг, самого общения. Это нам всем очень помогает, ускоряя процессы в нашей жизни".