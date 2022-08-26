Психолог рассказала, как на детей влияет развод родителей

Гештальт-терапевт Ольга Мошенская рассказала, какое влияние на детей оказывает развод родителей.

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Она отметила, что дети часто становятся заложниками ситуации, они не могут повлиять на происходящие события.

— Они переживают, причем не всегда заметно (часто проявляется в поведенческих, психосоматических симптомах), и очень нуждаются в эмоциональной поддержке. Поддержать детей в этот момент могут близкие люди — бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья родителей, психолог. Все те, кто эмоционально меньше вовлечен в разводную ситуацию, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Она добавила, что большую ошибку совершают взрослые в разводной ситуации, когда говорят детям, что все будет по-прежнему. Ситуация меняется, общение будет происходить по-другому. Главное, что нужно донести до ребенка — что папа и мама будут по-прежнему любить его.