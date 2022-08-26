Детская безопасность: что напомнить ребенку перед учебным годом?

До начала нового учебного года осталась неделя. За время отдыха многие дети могли забыть правила безопасности, поэтому обязанность родителей - напомнить основные моменты. Рассказываем, на что стоит обратить внимание про повторении правил безопасности на улице, в школе и дома.

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Правила дорожного движения

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Ребенок должен хорошо знать правила дорожного движения и уметь ими пользоваться. Перед началом учебного года пройдитесь с вашим ребенком и посмотрите, как он использует правила, устраняя при необходимости пробелы. Безопасность на железной дороге Напомните ребенку, что игры на железной дороге запрещены. Переход в ж/д зоне возможен только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Расскажите о тормозной системе поезда, тем самым подведя детей к мысли, как опасно перебегать, стоять, фотографироваться перед приближающимся поездом.

Правила поведения с незнакомыми людьми

Дети должны знать, как пресечь общение с незнакомыми людьми, которые проявляют чрезмерную заинтересованность ребенком. Объясните, что он не может помочь взрослому человеку, поэтому внимание незнакомого должно его озаботить. Выучите со своим отпрыском несколько фраз, которые помогут ему отбить у незнакомца желание продолжить общение, и потренируйте вместе с ним четко их проговаривать. Напомните, что ни в коем случае нельзя ходить в гости или садиться в автомобиль к незнакомым или малознакомым людям. А также не следует с незнакомцами заходить в лифт или в подъезд.

Где нельзя играть?

Личная безопасность на улице также важна, в связи с эти следует продублировать ребенку запрет на игры на проезжей части, прогулки на пустырях, в заброшенных зданиях, подвалах и чердаках.

Опасные предметы

Ребенок должен четко осознавать, какие опасности несут в себе легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и как следует с ними поступить, если они оказались у него. Поясните, что подобные находки на улице ни в коем случае нельзя брать в руки и тем более использовать для игр. О них нужно непременно рассказать знакомым взрослым.

Безопасность дома

Дома ребенка также могут поджидать разного рода опасности. Объясните детям, что если родителей или других взрослых нет дома, то нельзя открывать дверь незнакомцам, кем бы они ни были. К знакомым тоже стоит отнестись с осторожностью - без предупреждения взрослых о возможном приходе их друзей или соседей дверь не открывать. Потренируйтесь вместе с ребенком пользоваться электро приборами и газовой плитой, чтобы ребенок мог спокойно с ними взаимодействовать. Помните, что даже подростки могут выпасть из окна, поэтому напомните об этой опасности.

Пожарная безопасность

Обязательно проговорите правила пожарной безопасности. Объясните детям при каких обстоятельствах может возникнуть возгорание, к чему оно способно привести и как действовать при пожаре.

Советы для родителей