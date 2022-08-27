Психолог рассказала, как подготовить ребенка к началу школы

До начала нового учебного года остаются считанные дни. Особенно сложно будет входить в школьный график первоклассникам. Как правильно настроить ребенка на долгий путь в мир знаний? Об этом телеканалу «МИР 24» рассказала кандидат психологических наук Наталья Искра.

Фото: Мир24 Мир24

– По мнению ваших коллег, главная ошибка, которую могут допустить родители первоклассника – рассказать ему о своем личном негативном школьном опыте. Почему?

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Наталья Искра: Мне кажется, что зависит от того, как о нем рассказать. Потому что часто бывает такое, что родители, которые не близки к психологии, могут использовать детей как психотерапевтов. Рассказывая о своем опыте, проживая его заново и рассказывая это как травму. Тогда ожидается, что ребенок должен поддержать родителя. И во-вторых, тогда ребенок даже чувствует себя обязанным, в кавычках, повторить этот негативный опыт, чтобы родитель не чувствовал себя одиноким в нем. А если рассказать с такой позиции, что «я понял, в чем была причина этого негативного опыта, мне тогда не помогли, а если бы я тогда обратился за помощью, то мне было бы по-другому». Тогда это может быть позитивный рассказ. Ребенок тогда узнает, что, когда родителю было плохо, он не обратился за помощью, поэтому пострадал. И у ребенка может быть уже другая стратегия.

– То есть предостеречь. Но мы все, наверное, наблюдали, как многие родители пытаются настроить будущего школьника кнутом и пряником: «Будешь хорошо учиться – получишь подарок, нет – накажем». Насколько это эффективно?

Наталья Искра: У вас есть какое-нибудь дело, которое вы очень не любите делать? – У всех, наверное, такое дело есть. Наталья Искра: Представьте, что вам дают пряник: «Делай это, пожалуйста, а мы дадим тебе какую-то сумму денег». И, может быть, первый и второй раз вы сделаете, но на третий раз, поверьте мне, вы откажетесь. И поэтому, конечно, это не эффективно. Были даже эксперименты, когда, условно, за конфетку, детей заставляли делать какую-то даже хорошую вещь. Например, все дети обычно любят рисовать. Был такой эксперимент, что в одной группе детям предлагали рисовать за конфетку, а в другой дети просто могли рисовать, сколько хотят. И в той группе, где рисовали за конфетку, насильно, эти дети потом очень долго после окончания эксперимента отказывались от рисования. То есть так на многие годы можно привить отвращение к учебе.

– Бывают случаи, когда дети категорически отказываются учиться, идти в школу. Как их переубедить, уговорить передумать?

Наталья Искра: Любое поведение ребенка, в том числе отказ от школы – это сигнал. И, мне кажется, что важно не переубеждать, не идти в борьбу с ребенком. Потому что, когда вы переубеждаете, вы начинаете бороться. Вы начинаете, как два барашка, упираться, кто кого сейчас победит. А важно понять, если ребенок отказывается идти в школу, в чем причина? Что заставляет его таким образом реагировать? Что дает ему такое поведение, когда он отказывается от школы? Может быть, он получает много внимания от родителей? Может быть, это вообще единственное время, когда он получает внимание. И тогда, если вы, как родители, поймете, в чем истинная причина, то тогда и не надо будет уговаривать. Надо просто убрать эту причину, и ребенок с удовольствием пойдет в школу.

– Кстати, некоторые эксперты рекомендуют порепетировать с будущим первоклассником сборы в школу. Полезный это совет?

Наталья Искра: Это классная идея, поиграть в школу. Причем очень классно, если именно ребенок будет учителем. Если он выступит не в роли ученика, а в роли учителя. А родители могут быть очень разными учениками. Может быть, не очень послушными, возможно, которые не очень хорошо понимают то, что ребенок объясняет. Тогда ребенок в этой ситуации проигрывает будущую ситуацию, встает на место учителя и, в каком-то смысле, лучше понимает этого учителя. И может относиться к школе намного лучше. И, конечно, это очень сильно снижает тревогу.

- То есть вообще поиграть в школу, чтобы в настоящей школе было комфортнее. Еще один популярный совет – до начала учебного года сходить с ребенком в школу на экскурсию и показать ему все заранее. Полезно?

Наталья Искра: Да, конечно, и можно даже не один раз. Здорово, если ребенок примет участие в подготовке, например, класса к учебному году. Если он заранее познакомится с какими-то своими будущими одноклассниками. Потому что часто бывает так, что ребенок из садика идет уже с кем-то, если это был районный садик и районная школа. Но бывает так, что ребенок переезжает или вообще идет в другую школу по разным причинам. В этом случае, конечно, стресс будет ниже, если он 1 сентября пойдет и будет с кем-то знаком.

– По мнению экспертов, важнейшую роль в подготовке к школе играет самооценка. Чем она выше, тем ребенку легче. Как это сделать правильно?

Наталья Искра: Ну точно не за неделю до 1 сентября. Это надо начинать делать с рождения. Именно к первому классу полезно, чтобы у ребенка была сформирована высокая самооценка. Потом она должна снижаться, это закономерное явление. Высокая самооценка нужна для того, чтобы выдержать первые неудачи в процессе обучения, когда что-то не получается. Тогда высокая самооценка позволяет снова и снова возвращаться и повторять то, что не получилось. И для того, чтобы вырастить ребенка с высокой самооценкой, важно его хвалить за действия. Не просто говорить «ты хороший мальчик» или «хорошая девочка», а хвалить за какие-то действия. Во-вторых, желательно мало давать оценок, а учить ребенка самому оценивать свою деятельность или результат своей деятельности.

Например, если ребенок нарисовал картину и спрашивает: «Мама, мама, тебе нравится?» Важнее сказать ребенку: «Слушай, мне кажется, ты здесь здорово постарался и нарисовал этого лебедя почти как живого». То есть взять какую-то конкретную часть и проговорить о том, сколько усилий в эту часть вложил ребенок. Что было вложение действий. А не сказать просто; «О, какая прекрасная картинка», потому это это ни о чем. Это не учит ребенка, во-первых, оценке своей деятельности, а во-вторых, скорее завышает самооценку не в нужном русле. Поэтому потом ребенок везде-везде ищет похвалу. Если его не похвалили, он не готов двигаться дальше. Если его просто хвалить, не за действия.

– То есть нужна конкретика?

Наталья Искра: Нужна конкретика, нужна похвала, и нужно позитивное внимание к ребенку. Понятно, что, особенно в мегаполисе, родители часто очень заняты и им некогда. Но важно, чтобы ребенок чувствовал себя важным и интересным.

– А что посоветуете родителям, чтобы первый школьный день своего ребенка встретить во всеоружии?