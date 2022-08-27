Ортопед перечислил главные причины нарушения осанки у детей

Нарушение осанки у ребенка вызваны с интенсивными скачками роста и отсутствием регулярного спорта, объяснил врач-травмотолог, ортопед Николай Бацаленко. В беседе с KP.RU он перечислил эти и другие основные причины развития сколиоза у детей от 5 до 18 лет.

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Помимо быстрого роста и недостаточной физической активности, нарушение осанки может быть спровоцировано неправильным положением тела ребенка за столом во время занятий, сообщил медик. По его словам, также многие школьники неправильно носят портфель или рюкзак. Ношение ранца на одном плече способствует перекосу тела, из-за того, что дополнительный вес сильно давит на позвоночник.

Кроме того, после пяти лет, когда у детей уже окончательно сформировываются стопы, возникает опасность развития сколиоза из-за плоскостопия, добавил Бацаленко.