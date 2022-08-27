Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Ортопед перечислил основные причины нарушения осанки у детей

Lenta.ruиещё 1

Нарушение осанки у ребенка вызваны с интенсивными скачками роста и отсутствием регулярного спорта, объяснил врач-травмотолог, ортопед Николай Бацаленко. В беседе с KP.RU он перечислил эти и другие основные причины развития сколиоза у детей от 5 до 18 лет.

Ортопед перечислил главные причины нарушения осанки у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Помимо быстрого роста и недостаточной физической активности, нарушение осанки может быть спровоцировано неправильным положением тела ребенка за столом во время занятий, сообщил медик. По его словам, также многие школьники неправильно носят портфель или рюкзак. Ношение ранца на одном плече способствует перекосу тела, из-за того, что дополнительный вес сильно давит на позвоночник.

Кроме того, после пяти лет, когда у детей уже окончательно сформировываются стопы, возникает опасность развития сколиоза из-за плоскостопия, добавил Бацаленко.

Лечение нарушений осанки всегда только комплексное. Оно, по мнению ортопеда, должно включать в себя обязательное ношение ортопедических стелек, которые снимут нагрузку со стопы, и курс физиотерапии, в частности, массажа и электростимуляции. Данная мера необходима, чтобы улучшить кровоток, расслабить перенапряженные группы мышц и тонизировать те, которые постоянно находятся в расслабленном состоянии. Помимо этого, будет необходим курс лечебной физкультуры, направленный на то, чтобы ребенок научился автоматически держать спину ровно, подытожил Бацаленко.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители