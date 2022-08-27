Психолог раскрыла тактику по отучению ребенка от гаджетов

«Можно говорить очень правильные вещи, но помните, ребенок считывает и копирует то, что вы делаете, а не то, что говорите. И если вы требуете отложить телефон и заняться чем-то полезным, но сами при этом в гаджете 24/7 — неважно, как вы будете объяснять это. Ребенок "поймает" ваши действия, а не слова», — пояснила психолог.