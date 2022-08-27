Психолог раскрыла тактику по отучению ребенка от гаджетов

Тактику по отучению ребенка от гаджетов «Мосленте» раскрыла практикующий клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. Она объяснила, что родителям важно самим продемонстрировать грамотный пример поведения.
«Можно говорить очень правильные вещи, но помните, ребенок считывает и копирует то, что вы делаете, а не то, что говорите. И если вы требуете отложить телефон и заняться чем-то полезным, но сами при этом в гаджете 24/7 — неважно, как вы будете объяснять это. Ребенок "поймает" ваши действия, а не слова», — пояснила психолог.
Поэтому полезные привычки стоит распространять на всех членов семьи — к примеру, устраивать совместные детокс-дни без смартфонов и компьютеров.
Миллер пояснила, что при воспитании важно стремиться к понимаю и компромиссу.
«Чтобы "встретиться" со своим ребенком, нужно, чтобы каждый из вас сделал шаг к контакту», — заключил