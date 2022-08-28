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1 час назад

Ортопед дал рекомендации по выбору школьного ранца

Говорит Москваиещё 1

Сумка должна пропорционально соотноситься с весом ученика. Чрезмерная нагрузка на позвоночник недопустима. При этом материал и форма вещи не имеют существенного значения для здоровья ребёнка. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Ортопед дал рекомендации по выбору школьного ранца
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Вес ранца должен составлять 6-10% веса тела: у младшеклассников — 6%, у старшеклассников — 10%. Цвет и качество продукции не имеют какого-то большого значения. Круглые, квадратные, овальные, черепашка — не имеет значения. Главное, чтобы он равномерно одевался на оба плеча и не весил больше, чем опорно-двигательная система ребёнка может вынести в это время».

Ранее стало известно, что Минпромторг ожидает снижения цен на школьные товары в сентябре. Спад произойдёт после сезонного роста перед началом нового учебного года.

Также в ведомстве назвали среднюю стоимость базового набора для первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности.

Такой комплект обойдётся родителям в 22 289 рублей, если в первый класс идёт мальчик, и в 26 838 рублей, если речь идёт о девочке.

Дети,Минпромторг,
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