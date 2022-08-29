Что делать, если вашего ребенка трявят одноклассники

Остановить травлю могут только взрослые. Конфликт - это нечто единичное, травля же представляет из себя систематическое нападение большинством на одного. Отдельные конфликты могут быть полезны для развития ребенка, а травля требует обязательного вмешательства взрослых. Как и в любых конфликтах неравных сил, очень важно, чтобы вопрос решала внешняя авторитетная сторона - учитель, директор, психолог или родители.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Постарайтесь оценить ситуацию для ребенка: если она совсем тяжелая, лучше временно не водить его в школу, пока вы пытаетесь решить проблему.

Видео дня

Как понять, что ребенка травят?

Маркер - изменение поведения. Например, если ребенок был всегда в компаниях, а сейчас один - это может значить, что его исключили. Или всегда был веселым и общительным и неожиданно закрылся. Категорически отказывается ходить в школу.

Любое - это важно! - немотивированное изменение поведения говорит о том, что что-то не в порядке.

Есть и просто интровертные дети, которые с детства чувствуют себя комфортно в одиночестве. Поэтому важно именно прислушиваться к ребенку, а не судить о его поведении исходя из собственных представлений о том, как должна выглядеть школьная жизнь. Исключите фразы в духе: «А вот у меня была куча друзей, почему ты не гуляешь с Васей?». Это травмирует.

Обратить внимание нужно на то, не появляются ли у ребенка систематически непонятные травмы: синяки, порезы, раны. Не начали ли пропадать вещи: канцтовары, одежда, гаджеты. Особенно - любимые. Особенно - если он пытается это от вас скрыть.

Что делать ребенку, когда травят?

Зачастую агрессоров провоцирует, когда они видят, что им удается задеть жертву. Иногда травящие - такие же дети - с удивлением говорят: «Ну мы же шутим, чего он?». Но психологически механизм работает иначе. Спокойная уверенность и дружелюбие - лучшая манера общения.

Посоветуйте ребенку перевести все в шутку: смех и веселая реакция может застать агрессора врасплох. Если же ситуация не располагает, отвечать трудно или травля агрессивная - нужно уходить и не отвечать.

Просите ребенка сообщать взрослым в школе и дома, если обижают. Доверительно обсуждайте с ребенком его проблемы и чувства, внимательно слушайте его, не обесценивайте детские слова. Чтобы начать разговор о травле, используйте книги, видеоролики, фильмы.

Тренируйте с ребенком действия, которыми он может остановить травлю в моменте: ответы, манера общения.

О ситуации стоит поговорить с классным руководителем, завучем, директором школы, родителями обидчиков. Обязанность учебного заведения - обеспечение безопасности каждого ребенка.

Ребенку надо дать понять, что он не виноват, что в безвыходной ситуации он под защитой. А затем - обязательно найти выход. Будь то умение переживать травму и отвечать обидчикам, а в некоторых ситуациях - переход в другую школу.

Обращайтесь в прокуратуру

Если ситуация серьезная и требует юридического вмешательства, когда администрация школы и родители агрессоров бездействуют, а травля перешла на физический уровень, можно обратится в вышестоящие органы.

Научите ребенка фиксировать агрессивные действия других людей по отношению к нему: делать аудиозаписи, скриншоты, фотографировать обидные записки. При физических травмах немедленно проведите медосвидетельствование ребенка. Если причинен вред здоровью средней тяжести и выше: обращайтесь в полицию. Можно обратится в прокуратуру.

На бездействие школы можно пожаловаться в управление образования вашего города или региона, в Рособрнадзор и к Уполномоченному по правам ребенка.

Если агрессор - это ваш ребенок