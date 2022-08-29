Из каких цветов должен состоять букет на 1 сентября

Выбирая букет для учителя на День знаний, необходимо избегать лишних декоративных элементов, которые будут отвлекать внимание от цветов. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы со ссылкой на флориста садового центра ГБУ "Озеленение" Екатерину Самсонову.

Фото: m24.ru m24.ru

По словам эксперта, букет должен быть выдержан в деловом стиле. Однако в него можно добавить тематический элемент, например карандаши или линейку.

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"Кроме того, букет обязательно должен быть удобным для ребенка по высоте, объему и весу, не иметь ярко выраженного аромата, поскольку при нахождении в помещении может вызвать аллергическую реакцию у окружающих", – объяснила Самсонова.

Самым востребованным цветком сентября является хризантема. Ее можно подарить в букете или в горшке. Она доступна в цене, имеет пышность и яркие оттенки, добавила флорист.

Создать цветочную композицию ко Дню знаний также можно из гербер и подсолнухов. При использовании необычных элементов декора букет привлечет внимание.

Розы – наиболее популярные цветы, которые никогда не выходят из моды, отметила специалист. К 1 сентября в столичных теплицах вырастили более 35 тысяч роз.

При выборе роз необходимо обращать внимание на их свежесть. Бутоны цветов должны быть открыты не полностью. Стебли роз должны быть крепкими, а листья – без темных пятен и повреждений, объяснила Самсонова.

Для букета на 1 сентября можно выбрать розы желтого, оранжевого, красного или золотого цвета. Также в подарок на День знаний учителю можно вручить розы белого, розового, сиреневого и голубого оттенков. Розы алого цвета эксперт порекомендовала не дарить, поскольку адресату букета может не понравиться данный оттенок.

Флорист также обратила внимание на то, что некоторые родители стараются приобрести букет в подарок учителю утром в день праздника, опасаясь, что цветы потеряют достойный внешний вид, если их купить с вечера. Решить проблему можно, поставив цветы в холодную воду с подрезанными стеблями.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила, что самыми дорогими цветами, которые дарят на 1 сентября, оказались орхидеи. По ее словам, самыми модными являются букеты из полевых цветов: ромашек, васильков и других.