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1 час назад

Что важно знать родителям, чтобы подготовить ребенка к школе

Реальное время

Будущих первоклассников к школе можно начинать готовить за год, а обсуждать новый распорядок дня и особенности среды — за 1-1,5 месяца до первого учебного дня. Такое мнение выразила психолог сервиса "СберЗдоровье" Дарья Яушева.

Что важно знать родителям, чтобы подготовить ребенка к школе
Фото: Реальное времяРеальное время

— Детей постарше можно начинать готовить за месяц, но не нужно нагнетать: напомните ребенку, что впереди еще целый месяц отдыха, а учеба тоже бывает интересной и увлекательной, — отметила она.

По ее словам, необходимые первокласснику навыки делятся на две группы:

Учебные: знание цветов, цифр, алфавита, времен года.Социальные: знание основных правил поведения в обществе, умение слушать преподавателя.

Кроме того, важен эмоциональный интеллект — ребенок должен уметь распознавать свои эмоции и управлять ими, а также понимать, что у окружающих тоже есть чувства и уважать чужие границы.

Яушева также рассказала, как психологически подготовить ребенка к школе:

— Сделайте начало учебного года праздником. Поговорите с ребенком о том, что его ждет и почему это хорошо (например, это новый этап взросления). Выберите вместе портфель и канцелярские принадлежности — так ребенок будет чувствовать собственную значимость и ответственность, — говорит психолог.

Родителям будет полезно рассказать и веселые истории о своих школьных годах — они будут для ребенка наглядный примером, считает Яушева.

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