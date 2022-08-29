Понять, что важно, должны родители

Не любим мы перемены. Так уж сложилось: скептицизм, тревога, что будет еще хуже, да и «зачем вообще это надо?» — вечные спутники нововведений. Особенно если они касаются системы образования.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ее в последние годы и так лихорадило: споры про ЕГЭ не утихают, вынужденная дистанционка в пандемию выбила из колеи, расслабив детей, загрузив родителей и озадачив учителей. А министр просвещения Сергей Кравцов возьми да и сообщи о внушительном списке изменений в новом учебном году. Возгласы «жизнь школы уже не будет прежней» наводнили интернет, пользователи соцсетей делятся друг с другом прогнозами: один страшнее другого. Словом, родители в суете и тревожности. А педагоги тем временем готовятся к 1 сентября, пока их ученики догуливают последние дни теплых летних каникул. Им уж точно невдомек, чего папы и мамы переживают. Волноваться за детей для родителей нормально. Только делать это нужно конструктивно, в том числе и по поводу образовательных инициатив. Ведь большинство из них на пользу пойдут только в том случае, если семья школу поддержит, а не будет попусту упираться.

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Новость, что 1 сентября на торжественных линейках будет подниматься государственный флаг и исполняться гимн России, сразу вызвала шквал дискуссий, причем настолько неожиданных, что президенту страны пришлось уточнять: делать это нужно достойно. А о чем, собственно, спорили? Что детям не понять важность символов Родины? Так, может, стоило им это объяснить дома, не дожидаясь, пока учителя подключатся к патриотическому воспитанию? То же самое и с историческим просвещением, которое теперь начнется с первого класса.

«Ах, опять детишек перегружают!» — стонут и возмущаются молодые мамы и папы на различных форумах. Простите, чем именно? Интересными рассказами о родном крае, его героях, достижениях и успехах Отчизны? Разве можно лишать детей права это знать и Отечеством своим гордиться? Даже если вы по какой-то причине чувство это не испытываете. И куда полезнее сводить чадо в музей, чем сунуть ему в руки гаджет, в котором о славных страницах нашей истории он сам информацию вряд ли искать начнет. А надо бы — камень в родительский огород. Для того и вводятся дополнительные курсы по этому предмету, в том числе и для старшеклассников.

Скептически надувают губы некоторые и по поводу новых классных часов «Разговоры о важном». Вот это, честно, совсем уж странно. Особенно если учесть, что по статистике работающий от зари до зари родитель общается со своим ребенком не более 15 минут в день. И о «важном» ли — большой вопрос. Как заявляет Министерство просвещения, беседовать с детьми учителя будут на наиболее волнующие детей темы. И, может, наконец, объяснят, почему важны традиции и духовно-нравственные ценности.

Это, к слову, еще один краеугольный камень в отношениях родителей и образовательной системы: должна ли школа вообще воспитанием молодого поколения заниматься, спорим до хрипоты. Боимся, что учителя научат дурному? Или просто отстаиваем родительские права, забывая при этом порой ими исправно пользоваться? А тут ведь речь о внутреннем мире, развитии личности идет. Тонкая грань, очень. К душе юной формально приближаться нельзя. И то, что это пап и мам волнует, понять можно. Но принимая это все в штыки, ребенку своему понять, где добро, а где зло, вы ведь не помогаете. А чуть что не так — «школа виновата».