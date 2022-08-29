10 советов, как найти хорошего репетитора для ребёнка

Среди дополнительных занятий для школьников родители чаще всего выбирают подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, на втором месте оказалось обучение английскому, выяснила в ходе опроса компания Maximum Education. 40% родителей выбирают подготовку с репетитором, 34% — образовательные курсы.

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Опрошенные «Известиями» эксперты в сфере образования рассказали, как родителям подобрать хорошего репетитора для ребёнка.

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1. Пойти «на дозированный риск». Никакой способ выбора не даст гарантии качества — плохой преподаватель может встретиться и в приличном учебном заведении, предупреждает директор «Репетитор.Ру» Анатолий Жислин. Но всё же шансы на успех зависят от репутации того места, где производится поиск.

2. Потратиться на курсы в вузах. Хорошие курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ можно найти в ведущих российских вузах, считает частный преподаватель русского языка и литературы Ирина Грибанова. Однако стоимость индивидуальных занятий там может доходить до 3–5 тысяч ₽ за один час.

3. Обратить внимание на документы — зарегистрирован ли репетитор как самозанятый или ИП, есть ли у него диплом государственного образца по специальности. Ирина Грибанова советует запросить у преподавателя диплом и приложение к нему, чтобы проверить оценки, у репетитора иностранного языка — сертификат, подтверждающий владение языком.

4. Почитать отзывы. Для репетитора хватит 10–15 развёрнутых отзывов, в случае компании их должно быть значительно больше. При этом надо отличать настоящие отзывы от фальшивок, отмечает эксперт онлайн-школы Skysmart Ольга Лаврентьева. Последние не содержат никаких деталей, только общие слова: «Прекрасный репетитор! Очень довольны!»

5. Изучить программу обучения. Ориентироваться стоит на подробно прописанные программы обучения, говорит преподаватель в Школе программистов МШП Александр Ватолин. Обещания «за два месяца подготовим на 95+ баллов» должны скорее напугать — обещать можно достойные, но не заоблачные результаты.

6. Попросить репетитора что-то вам объяснить. Если преподаватель откажется — это повод насторожиться, а если объяснит непонятно, то нет оснований считать, что в дальнейшем станет более доходчиво, говорит эксперт по преподаванию английского языка Алевтина Попова.

7. Взять пробное занятие — это может помочь при выборе курсов, советует преподаватель курсов Friends Светлана Муха.

8. Посмотреть на результаты учеников. В случае с подготовкой к ЕГЭ или ОГЭ надо посмотреть на результаты, которых достигли подростки, уже прошедшие подготовку у конкретного специалиста.

9. Попросить рекомендации. Многие эксперты называют действенным методом выбора репетитора сарафанное радио.

10. Прислушаться к ребёнку. Руководитель Ярославского регионального отделения Российского общества социологов Сергей Таланов призывает родителей слушать, что говорит ребёнок, и доверять, если он говорит, что получает некачественную подготовку.