Что делать при поборах с родителей в школах

Любые поборы в общеобразовательных учреждениях являются незаконными и могут стать основанием для жалоб как руководству школы, так и в прокуратуру или управление образования, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
"Нужно жаловаться и всячески противостоять этому. Сами родители не должны бояться сказать, что вы, например, не считаете нужным. Даже можно не объяснять, что семья не имеет такой возможности",
– сообщила она в беседе с Pravda.Ru.
Волынец отметила, что незаконным является сбор средств на благоустройство территории около школы, на какое-либо совершенствование в классе, на подарки учителям, на рабочие тетради и так далее.
По ее словам, при невозможности решения проблемы с поборами на уровне руководства образовательного учреждения следует обратиться к уполномоченному по правам ребенка в регионе.
Основатель Национального родительского комитета также подчеркнула важность рассмотрения проблемы травли ребенка в школе в случае, если его родители отказываются сдавать деньги.