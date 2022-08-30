Что делать при поборах с родителей в школах

Любые поборы в общеобразовательных учреждениях являются незаконными и могут стать основанием для жалоб как руководству школы, так и в прокуратуру или управление образования, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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"Нужно жаловаться и всячески противостоять этому. Сами родители не должны бояться сказать, что вы, например, не считаете нужным. Даже можно не объяснять, что семья не имеет такой возможности",

– сообщила она в беседе с Pravda.Ru.

Волынец отметила, что незаконным является сбор средств на благоустройство территории около школы, на какое-либо совершенствование в классе, на подарки учителям, на рабочие тетради и так далее.

По ее словам, при невозможности решения проблемы с поборами на уровне руководства образовательного учреждения следует обратиться к уполномоченному по правам ребенка в регионе.