По статистике, более половины детей (55 процентов) сталкивались с различными видами буллинга в школе. При этом 39 процентов становились и жертвами травли в соцсетях, но боятся об этом рассказать. Корреспондент Дарья Новичкова поговорила с теми, кто сам пережил насилие, а также с родителями детей, ставших жертвами бойкотов и издевательств. Как устроен мир буллинга в обычных российских школах и как помочь детям — в материале «Ленты.ру».

«Подкараулили и сломали два ребра»

Евгения, пережила травлю в младшей и средней школе:

У меня было несколько школ. Мы переехали в небольшой город, очень неблагополучный. Там большие проблемы с наркотиками, дети тоже соответствующие. Учитывая, что я и мой брат были новенькими, нас частенько поджидали после школы. Могли поднять вверх ногами, трясти и пытаться найти деньги или дозу. Поколачивали частенько, в дальнейшем я пошла на бокс. Потом меня дразнили из-за походки — для девушки она нетипичная. Я по сей день хожу, как медведь. Говорили, что я страшная, тупая, несмотря на то, что училась я очень хорошо. Это было с первого по четвертый класс. Учителя ничего не делали.

Однажды меня подкараулили возле библиотеки и предложили «на слабо» залезть на дерево около здания. Мол, они перестанут тогда меня дергать. Я залезла, а когда пыталась спуститься, дерево стали трясти, и я навернулась. Сломала запястье, выбила коренной передний зуб. С тех пор хожу с протезом.

В пятом классе я перешла в новую школу и на тот момент еще не сделала себе протез переднего зуба. Меня называли беззубиком. В следующей школе я уже стала более-менее говорить о себе в мужском роде. Мне так было привычнее. Была одноклассница, которая решила втереться в доверие, мы стали дружить. Я ей все о себе рассказывала, это была ошибка. Она потом пересказала все одноклассникам, после школы меня подкараулили и сломали два ребра. Потом девчонки как-то не очень хорошо сделали — утащили мою форму и рюкзак в мужскую раздевалку и закинули все в мужской унитаз

Было такое, что пропадали вещи, потом я находила их около школы на деревьях или за школой.

У нас семья неполная, но многодетная, нас четверо. Мама работала на нескольких работах, ей было некогда полноценно нами заниматься. Дома практически не бывала.

В какой-то момент стала курить. Резала себя. Все время думала, что меня где-нибудь да побьют. Но со временем стала проще относиться к таким людям — если они агрессивно себя ведут, значит, у них есть какие-то проблемы в жизни.

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Благодаря занятиям спортом сейчас могу постоять за себя. Учителям пыталась что-то сказать, но в основном без результата. Искала проблему в себе.

В одной из школ была хорошая психолог, я ходила к ней достаточно часто. Лишь бы не появляться на уроках. Она меня прикрывала временами. Это была очень хорошая женщина. Я могла рассказать ей о проблеме селфхарма, она давала какие-то советы. Поила меня ромашковым чаем. Жалко, что она работала у нас всего семь месяцев.

Начала ходить по школе в наушниках, но музыку не включала, чтобы в случае чего услышать, если меня хотят подождать около школы или разбить телефон. Как правило, они не скрывали такие намерения.

Зачинщиков было двое, потом уже подхватывали все остальные. Одного парня до сих пор помню, он даже, кажется, отмотал срок в тюрьме за серьезное избиение на рынке. Его там обсчитали. У него тоже были свои проблемы, жил без родителей на попечении тетушки.

Если я остро реагировала на издевки или разбрасывание вещей, то в следующий раз одноклассники уже с большим энтузиазмом набрасывались на меня. Если же реагировала абсолютно спокойно, то реакции было меньше.

В интернете тоже пытались как-то оскорблять с анонимных страничек. В один момент я поняла, кто это делает, так как этот человек ставил слишком много пробелов. Пришлось создавать другие страницы. Друзей в интернете у меня было намного больше, чем реальных. Одноклассники писали порой гневные комментарии к фотографиям. Достаточно много было проблем и помимо школы, травля лишь добавлялась ко всему этому.

Однажды меня совсем заколебали, я в тот момент занималась боксом и много тренировалась. И я побила одноклассника головой об землю. Земля после дождя была довольно мягкая. Его родители потом написали заявление и перевели его в другую школу. До перевода он даже боялся в школу приходить, думал, что над ним начнут издеваться так же, как издевались надо мной. На какое-то время меня даже оставили в покое. Впоследствии никто из них ни разу не подошел ко мне, чтобы извиниться

«Достала туфли и выбросила их в мусорное ведро»

Галина, мать ребенка, который столкнулся с издевательствами в начальной школе :

Я рано стала заниматься с детьми, у меня была такая возможность. Мы довольно быстро взяли ножницы в руки, стали клеить. Когда дети пошли в садик, то уже умели делать все. [Дочка] Наташа столкнулась с непонятным поведением детей, возможно, завистью. Как это обычно проявляется, избегание: давай не будем дружить с Наташей, давай не будем делиться игрушкой, играть в дочки-матери. Были пинки и толчки. Дочь я учила, как и меня учили, и мою маму, что нельзя никого обижать, толкать и обзывать.

Я была матерью-одиночкой и не могла ребенку купить что-то красивое и современное в плане одежды и обуви. Это стало поводом для травли уже в школе. Во втором классе начались плевки, переворачивание тарелок с едой. Ребенок приходил домой грязным, молчал сначала, потом все же признавался, что в школе обидели.

Проблемы усугубились из-за классного руководителя. Несмотря на то что у нее был большой стаж, женщину увольняли из нескольких школ. На собраниях она просила жаловаться на драки и плевки, а потом говорила детям не ябедничать. Однажды я не обратила внимания, что ребенку стали малы туфли. Как-то во время урока она их сняла и поставила на них ноги. Учительница проходила мимо и увидела это. Тогда она залезла под стол, достала туфли, пошла через весь класс и выбросила их в мусорное ведро. Конечно же, все дети смеялись

Когда прозвенел звонок, Наташа в колготках доставала из ведра свои туфли, лежащие среди огрызков и жвачек.

Если ребенок что-то не понимал, преподавательница могла ткнуть на уроке головой в тетрадь. Это непозволительно, когда учитель так делает, — он показывает всем детям сразу, что они могут сделать так же.

В том же классе училась племянница. Но она перевелась как раз из-за классного руководителя. Девочке было шесть лет, когда она пошла в школу. Она довольно крупная, и пришлось отдать ее на год позже. Племянница немного отставала, на ней делали акцент, дети тоже подключались с насмешками.

Дети стали обращаться друг с другом так, как и преподаватель с ними. Пошли оскорбления, тычки. Многие родители жаловались на мальчиков, которых нужно было поставить на учет. Обыденной вещью было то, что девочки спускаются с лестницы, а их толкают или подставляют подножки.

В третьем классе классную руководительницу сменили. Но травить дети стали нового [учителя] — могли спокойно ткнуть карандашом в попу, похихикать или оскорбить. Когда ткнули карандашом, учительница взяла мальчика под мышку и повела к директору. Но класс уже оказался запущен, поздно было что-то делать.

Бывало, что родители тоже не реагировали на то, что происходит. На предложение обсудить ситуацию отвечали в духе: «Мы тоже дрались в детстве, пусть дерутся, ничего такого в этом нет». А то, что можно в процессе такой драки получить серьезные последствия, об этом никто не думал.

В классе был мальчик Костя. Он мог обозвать, толкнуть или подраться. И все время доставал Наташу, еще и выше намного, да и весом раза в два больше. Бугай, одним словом. Однажды дочь прислала мне сообщение: «Мама, он меня удушил, я не могу дышать». Я в этот момент была на реабилитации с другим ребенком-инвалидом. Учительница рисования вышла из класса к директору, мальчик набросился на нее сзади. Самой невозможно было выбраться, там была сильная хватка. Мать мальчика отказалась выходить на связь, сказала, что будет разговаривать только после педсовета. Сложилось впечатление, что в их семье разговаривают только матом. Не только я на него жаловалась

До этого случая Наташа заступилась за другого мальчика. Его закрыли в темном шкафу, он кричал и пытался выбраться. Она сняла это на видео и показала классному руководителю. После этого ей досталось от того же Кости. Взял за шиворот и сильно щипал. Этот Костя пытался взять власть в свои руки.

Я написала заявление о нападении и решила перевести ребенка в другой класс. Но директор сказала, что места есть только в двух — в нашем классе и в другом таком же неблагополучном. После заявления в полицию директор перезвонила и предложила место в нормальном классе, но я была уже в раздумьях. Крестная, педагог со стажем, сказала, что мы бежим от проблемы, а преступник остается безнаказанным. Костю в итоге поставили на школьный учет. Еще один случай — будут разбираться в полиции. Травля прекратилась, но и учебный год подошел к концу.

«Было больно, ведь я считал ее своей подругой»

Андрей, стал жертвой буллинга в средней школе:

В школу, где начался буллинг, меня отвела бабушка. Это был лицей, считался довольно престижным.

Казалось бы, шикарная школа, большие сборы на обои и занавески, но у нас порой банально не было денег, например, чтобы сделать дома ремонт. Я жил с бабушкой и дедушкой, часто ходил в одной и той же старой одежде. Возможно, из-за этого меня начали дразнить, оскорблять. Стал изгоем, никто не хотел разговаривать. Было такое, что и избивали. Я не мог дать отпор, потому что меня воспитывали женщины. Папа с мамой развелись, дедушка не участвовал в воспитании, он все время был занят. Мама и бабушка не научили меня защищаться, а все время говорили, что лучше все пробовать решать словами. Я не мог ни с кем подраться, мне было стыдно.

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Я обращался к преподавателям, но они в большинстве случаев не могли ничего сделать либо делали хуже. Всегда был риск, что обидчики тебя могут заметить и сделать твою жизнь еще хуже. Однажды дед пришел в школу и сказал: «Кто обижает моего мальчика?» Он прямо так и сказал, это был стыд такой. Таким образом он меня не защитил, а сделал только хуже. Меня стали еще больше дразнить, потому что другим это казалось забавным. Мне тоже сначала показалось это смешным, но потом стало очень стыдно

Я обращался к преподавателям, но они в большинстве случаев не могли ничего сделать либо делали хуже. Всегда был риск, что обидчики тебя могут заметить и сделать твою жизнь еще хуже. Однажды дед пришел в школу и сказал: «Кто обижает моего мальчика?» Он прямо так и сказал, это был стыд такой. Таким образом он меня не защитил, а сделал только хуже. Меня стали еще больше дразнить, потому что другим это казалось забавным. Мне тоже сначала показалось это смешным, но потом стало очень стыдно

В восьмом классе к нам пришла девочка, мы с ней близко подружились, она втерлась в доверие. Мы записывали с ней видео под смешные песни. Одним словом, дурачились. Потом что-то случилось, и она показала записи ребятам, которые не должны были их увидеть. Надо мной стали еще больше смеяться, унижать, обзывать. Было больно, ведь я считал ее своей подругой, а тут что-то вдруг перевернулось. Я тысячу раз спрашивал, почему, но она так и не объяснила свой поступок.

В старшей школе за меня заступилась одноклассница. Она дала отпор обидчикам, осадила их. Я тоже стал худо-бедно что-то предпринимать, даже зарядил одному человеку в рожу. От меня наконец-то отстали. В эту девушку я тогда влюбился, она казалась мне очень крутой. Никто не мог решить проблему, сделать что-то, а тут пришла она и все решила, проблемы больше нет. Я не решался ей признаться в своих чувствах, но она все равно потом узнала и при всех отказала мне во взаимности. Было неприятно и обидно.

«По школе ходили видео, где они долбят его головой об стену»

Любовь, мать ребенка, который столкнулся с буллингом в средней школе:

Мы переехали, дочка пошла в новую школу. Пятый класс. Прошло меньше недели, в чате кучка мальчиков вдруг выложила ее фотографию с неприличной подписью. Школа новая, суперсовременная. Дочка еще не успела ни с кем познакомиться. Это было вечером. Мы сидели дома. И она читала чат класса, а тут такое появилось. Сразу же мне показала.

Я позвонила классной руководительнице, вызвали мам этих мальчиков, но пришла только одна. Ничего на тот момент не решилось. Завуч предложила дать им еще один шанс, через несколько дней мальчик извинился.

Но еще через несколько недель ситуация повторилась. Зачинщиков было двое. Потом появились записки с матерщинными оскорблениями, стали писать гадости, оскорблять дочку. Практически каждый раз ходили в школу разбираться. В итоге там сказали, что мы сами виноваты, но в чем — не сказали. Мальчики могли сесть рядом на физкультуре, тоже начать говорить что-то девочкам. Были спортивные соревнования, они сели рядом со мной и стали матом про дочку говорить мерзкие вещи. Просто даже перестали в какой-то момент это скрывать. Иногда к ним еще два мальчика присоединялись и тоже ее оскорбляли.

Социальный педагог провела исследование, пыталась выяснить конкретный мотив их поступка с фотографией. Было восемь разных версий: что она их назвала так, потом назвала как-то иначе, что якобы обозвала их друга, которого она даже не знает. Но затем педагог уволилась.

Досталось не только моей дочери. На фоне всех политических событий они ходили и орали нацистские песни и лозунги, один из ребят сказал им замолчать. Они его избили. По школе ходило видео, где они его долбят головой об стену. Другой девочке облили штаны хлоркой. Уборщица забыла в классе. Хорошо хоть не в глаза. Преподавательница молоденькая, боится признать проблему. Если признает, то надо будет ее как-то решать

Мама одного из мальчиков стала посылать текстовые и голосовые сообщения якобы от нашего имени. Школа не желает смотреть записи камер и проверять номера, с которых были сделаны эти сообщения. Я их не видела, об этом мне сказала инспектор. Сказала, что там мат и угрозы. Эта мама отказывается встречаться. Придется за клевету подавать в суд. Инспектор обещала, что подтвердит факт таких сообщений, а пока она выписала предписание и маме, и ребенку.

Предлагали перевестись другую школу, но мы отказались. Младшая тоже учится в этой школе, у нее все нормально. Она не поймет такого. Будем обращаться еще к уполномоченному по правам ребенка в регионе.

«Избили учебником до сотрясения мозга»

Мария, мать двоих детей, столкнувшихся с травлей в средней и начальной школе:

У меня шестеро детей. Старший школу уже окончил, младшая еще не пошла. Четверо учатся в ближайшей школе по месту жительства — в четвертом, пятом и шестом классах. Старший ребенок был «путешественником» — часто меняли школы, так как переезжали.

В первой начались проблемы. Возможно, из-за нашего материального положения. Но вопрос решился быстро. Отец взял шокер, пришел в школу, щелкнул им перед детьми и сказал: «Еще раз такое повторится — пеняйте на себя». Больше они себя так не вели.

Затем мы переехали в другой город. Ребенок снова не вписался в коллектив. На тот момент нам было очень тяжело, доход был низким. Я собирала вещи, которые люди выбрасывали. Кому-то было бы зазорно так делать, но мне приходилось выходить из положения. Детей много, денег почти не было.

Сына дразнили, говорили, что от него пахнет. К тому же мальчик он добрый, с мягким характером. Однажды на уроке, когда учитель вышел из класса, его избили. Били учебником, до сотрясения мозга, сыну пришлось лечь в больницу. Через несколько дней после того как он вышел с больничного, толкнули с лестницы, и ребенок упал на спину. Пришлось перевести в другую школу. Там таких проблем больше не возникало. Но заявление в полицию я написала

Еще один ребенок у нас с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). У него органическое поражение легкой степени, восприятие информации дается в три-четыре раза сложнее, но он старается. У него способности к языкам, великолепно запоминает стихи. Издевки были с самого начала, на уроках все смеялись. Звонила каждому из родителей, пыталась объяснить ситуацию, на какое-то время помогло, потом началось все сначала.

Большую роль сыграло и материальное положение. Дети говорили, что от сына воняет. Учительница тоже в этом участвовала. Подходила ко мне и говорила, что от Андрея якобы пахнет. Девочку, которая стала зачинщицей травли, посадили за одну парту с моим сыном, она, видимо, ни разу не сталкивалась с людьми с заболеваниями, из-за которых может появляться запах.

Но в отличие от старшего, этот ребенок может за себя постоять и, если кто-то задирает, ударить в ответ. И за словом в карман не полезет при всех своих ограниченных возможностях.

«Бывает, что инициатором травли выступает педагог»

О том, как распознать травлю в школе и справиться с ней, «Ленте.ру» рассказала клинический психолог и эксперт программы «Травли.NET» АНО БО «Журавлик» Мария Афонина.

«Лента.ру»: В какой школьной среде развивается буллинг?

Афонина: Чаще всего буллинг возникает в двух случаях. Первый — это когда коллектив сформировался стихийно и в нем нет общей цели, объединяющей всех участников. Это происходит потому, что у подростков существует потребность в сплоченности и принадлежности к группе, при этом их навыки коммуникации и выстраивания взаимодействия в коллективе часто развиты недостаточно. Если на этом фоне взрослый не помогает выстроить коммуникацию, а общая конструктивная цель у группы отсутствует, группа начинает сплачиваться вокруг травли одного или нескольких ее участников.

Бывает, что инициатором травли выступает педагог: сознательно или неосознанно. Сознательно — так как считает, что коллективом, где есть травля и жесткая иерархия, легче управлять. Неосознанно — если постоянно поощряет одних детей и наказывает других. Чем младше дети, тем более выражена роль педагога и тем с большей вероятностью класс копирует и поддерживает его инициативу.

Травля наиболее распространена в младшем подростковом возрасте (11-13 лет). Далее ее частота и интенсивность обычно снижается.

Какие виды травли существуют?

Самый распространенный — это вербальный буллинг: унизительные комментарии, оскорбления, неприличные жесты.

За ним идет социальный буллинг — исключение ребенка из группы, игнорирование, бойкот, распространение слухов и сплетен. Если с ребенком никто не хочет садиться за одну парту, его сторонятся, не зовут участвовать в проектах, не приглашают на праздники, исключают из школьных чатов — он, скорее всего, подвергается именно социальному буллингу.

Физический буллинг выражается в физическом насилии, порче вещей. Если вы замечаете у ребенка ссадины, пропажу вещей, испорченную одежду, вероятно, он стал жертвой физической травли

Однако очень важно отличать буллинг от обычного конфликта. Конфликт — это разовая акция, его целью является решение проблемы, силы участников примерно равны, а негативных последствий для психологического здоровья участников чаще всего не наступает.

В то время как травля — это систематическое явление, целью которого является причинение боли и страданий жертве, а один ребенок противостоит целому классу. К тому же затянувшаяся травля приводит к социальной тревожности, депрессии, суицидальному поведению жертвы и другим проблемам. Конфликт можно решить, травлю же — только прекратить.

Последний вид — кибербуллинг, иными словами травля в интернете. Если ребенок или подросток начал по-другому вести себя в соцсетях — меньше общается, удаляет аккаунт или, наоборот, начинает отвечать поздно ночью, на его телефон приходит огромное количество сообщений в совокупности с изменениями эмоционального состояния — вероятно, он стал жертвой кибербуллинга. Опасность этого вида травли заключается в том, что он продолжается бесконечно, а обидчики сохраняют свою анонимность.

Как можно справиться с буллингом?

Буллинг — это коллективное явление и проблема всего класса. Соответственно, и работать нужно с ним как с коллективным явлением. Ответственность за решение проблемы должен взять на себя взрослый (классный руководитель, школьный психолог, завуч). Важное исключение: если инициатором травли являлся какой-либо учитель, лучше, чтобы ответственным взрослым был не он, а кто-то другой.

Самое главное — признать, что есть проблема, обозначить факт травли. Не в категории «у Саши не ладится с одноклассниками», а в категории «в нашем классе травля — и это проблема». Далее необходимо дать однозначную оценку происходящему: буллинг недопустим ни при каких обстоятельствах. Важно не разбираться, кто прав, кто виноват

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Следующее, что можно сделать, — помочь детям сформулировать моральный выбор. Для этого можно предложить всему классу оценить свой вклад в болезнь коллектива под названием «травля»: 1 — я никогда в этом не участвую, 2 — иногда это делаю, но потом сожалею, 3 — травил и буду продолжать. Обычно редко кто из детей ставит себе 3 балла. После этого упражнения необходимо сформулировать новые правила жизни в коллективе и постоянно поддерживать эти позитивные изменения. Важно, чтобы взрослые отмечали положительную динамику, включали в процесс психологические игры на общение и вырабатывали единую цель.

Какие психологические последствия могут быть для жертв и зачинщиков травли?

Есть исследования, которые показывают, что к последствиям травли у жертв относятся нарушения социальной адаптации, высокий уровень тревоги, депрессии, суицидальное поведение, чувство одиночества и изоляции, трудности построения доверительных отношений, снижение успеваемости из-за ухудшения внимания и отказов посещать школу.

Зачинщики травли со значительно большей вероятностью нарушают закон во взрослом возрасте, злоупотребляют психоактивными веществами, совершают асоциальные поступки. Им сложнее построить партнерские отношения. Интересно, что те же особенности, как и у агрессоров, наблюдаются также у так называемых агрессивных жертв (те, кто был жертвой травли и начал агрессивно защищать себя).

Есть ли какие-то слова-маркеры, которые указывают на травлю?

Дети обычно говорят что-то вроде: «Мы просто играем», «Он шуток не понимает», «Слабаков надо учить».

Перевод ребенка в новую школу — выход?

Иногда смена школы — это неплохое решение. Есть большая вероятность, что при смене коллектива ребенок перестанет быть в роли жертвы. Вместе с тем важно понимать, что даже при переходе в новую школу ребенку может понадобиться помощь психолога для работы с последствиями травли. Также важно делать травлю видимой и начинать с ней работать как можно раньше, возможно, тогда менять школу не придется.

Как родитель может поддержать своего ребенка, который стал жертвой травли?

Родителям очень важно сначала обратить внимание на свое эмоциональное состояние и стабилизировать его: только из спокойного и ресурсного состояния мы можем быть опорой для своего ребенка. Далее важно внимательно выслушать ребенка, показать ему, что он не один на один со своей проблемой, а вы рядом и вместе.

Обязательно сказать, что ситуация ненормальная, так быть не должно, а проблема заключается не в ребенке, а в тех, кто травит. Не стоит предпринимать действий по борьбе с травлей за спиной ребенка, лучше вместе согласовывать план.

Как распознать, что твоего или чужого ребенка травят или что ребенок сам принимает участие в травле?

Самая верная рекомендация — это быть в контакте со своим ребенком, спрашивать о том, как проходит день, с кем он дружит в классе, кто в классе считается главным, есть ли разделение на маленькие группки и какие они, насколько комфортно в коллективе в целом. Стоит внимательно относиться к любым изменениям настроения ребенка и уточнять у него причину этих изменений. Если ребенок приходит из школы расстроенный или злой, отказывается идти в школу день за днем, старается не ездить на внешкольные мероприятия, не зовет в гости одноклассников, если его нет в школьном чате, если прошло уже полгода, а друзей все нет — это те признаки, которые могут насторожить

О том, что ребенок сам кого-то травит, узнать косвенно несколько сложнее. Вероятно, дома он не будет афишировать такое поведение. Поэтому стоит быть внимательным к жалобам других родителей и спокойно прояснять, что происходит, когда поступают жалобы.

Подробную информацию о том, как противостоять травле, можно найти на ресурсе программы «Травли NET».