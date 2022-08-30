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1 час назад

Россияне назвали самые раздражающие особенности родительских чатов

Газета.Ruиещё 1

Более 70% российских семей участвуют в родительских чатах и при этом подавляющее их большинство (83%) имеют к школьным сообществам претензии. Такую статистику в результате опроса получила компания «Лаборатория Касперского».

Россияне назвали самые раздражающие особенности родительских чатов
Фото: Газета.руГазета.ру

Почти половине родителей (40%) не нравится, что участники чатов периодически выясняют в них отношения. Более трети респондентов (36%) отметили, что их раздражает привычка собеседников по несколько раз задавать одинаковые вопросы и рассказывать одни и те же истории. Примерно столько же семей (30%) выразили недовольство относительно неграмотности других родителей – им не нравятся опечатки и ошибки, которые они допускают. Еще 31% респондентов отметили раздражающую привычку других писать в чат поздно вечером.

В рамках исследования специалисты «Лаборатории Касперского» опросили не только взрослых, но и детей. Таким образом выяснилось, что 52% школьников имеют собственные чаты, которые ведут в тайне от родителей. Еще 31% ребят отметили, что имеют чаты не только с одноклассниками, но и с друзьями не из школы.

В опросе компании приняли участие 2008 взрослых и детей.

Ранее «Газета.Ru» писала, как подготовить ребенка к началу школьных будней и скорректировать его времяпрепровождение с гаджетами.

Дети,Лаборатория Касперского,
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