Прически на 1 сентября: идеи с фото красивых причесок для девочек

Первое сентября — очень важный день для любого школьника. Все хотят выглядеть безупречно, а особенно девочки. «Рамблер» предлагает подборку интересных причесок, которые легко повторить.

Фото: Becci Harris Becci Harris

Вообще-то самый простой способ быстро преобразиться — сделать стрижку. Девочки чаще всего выбирают всевозможные варианты стрижки боб и, конечно же, челку. Если ваш ребенок носит короткие волосы, то для создания праздничного образа на День знаний достаточно будет сделать хвостики и повязать на них банты. А вот с длинными волосами можно экспериментировать бесконечно.

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Полкорзинки

Делим волосы на две части. С одной стороны начинаем заплетать дракончика, но берем пряди только с одной стороны. Плетем по направлению от виска к противоположному уху. Собираем все в хвост или пучок, украшаем бантом.

Обратные дракончики

Делим волосы на две части. Начинаем плести дракончика, но пряди берем не сверху, а снизу, чтобы получилось коса «наоборот». То же самое повторяем с другой стороны.

Косы без плетения

Анна Феропонтова

Делаем пробор посередине. Затем начинаем собирать хвостики. Делаем первый, под ним еще один. Верхний хвост разделяем на две части, пропускаем под вторым и присоединяем к третьему хвостику, который нужно сделать строго под вторым. Затем разделяем на две части второй хвостик, пропускаем под третьим и добавляем эти пряди в четвертый. Дальше оставляем длинный хвост, который можно украсить бантом. Резинки можно использовать в тон банта. Все то же самое повторяем с другой стороны. Концы хвостов можно накрутить, чтобы получились красивые локоны.

Косы крест-накрест с лентой

Оксана ok_sana7063

Если вы умеете плести косу, которая называют дракон, колосок или крокодил, то стоит попробовать повторить такую прическу. Разделяем волосы на четыре равные части, для чего делаем два пробора — вдоль и поперек. Начинаем плести косу и вплетаем в ленту, направление плетение — от виска к центру, справа налево, продолжаем плести к противоположному уху. В конце ленту закрепляем резинкой. Теперь повторяем то же самое с другой частью волос. Пряди, которые заплетались без ленты, можно слегка выдернуть и распушить.

Двойной дракон

Becci Harris

Задачка со звездочкой. Выглядит эффектно, но выполнить просто. Заплетаем классический дракончик, но не из трех прядей, а из четырех. Получится красивое переплетение. Внизу волосы можно скрепить резинкой в хвост, а локоны накрутить и украсить бантом.

Бублики с бантами

Соцсети

Разделяем волосы пробором на две части. Начинаем залетать косичку «дракончик», останавливаемся на уровне, где хотим сделать бублик, собираем волосы в хвост, закручиваем в жгут и укладываем бубликом, закрепляем шпильками и украшаем бантом. Все то же самое повторяем с другой стороны.

Корзинка

Соцсети

Эта прическа для девочек с очень густыми волосами. Заплести нужно будет четыре косы. Начинаем сверху, верхние пряди вплетаем в косу через одну, пропуская их вниз. Следующую косу плетем параллельно и вплетаем в нее пропущенные пряди. Снизу заплетаем еще две косы, но берем пряди только снизу. Все соединяем в общий хвост и украшаем бантом.

Мальвина

Ксюша Русских

Главное в этой прическе — роскошный бант. Собираем верхнюю часть волос в хвост, прикрепляем бант. Снизу закручиваем локоны и оставляем распущенными.

Косы с лентой

Соцсети

Делим волосы пробором на две части. Начинаем заплетать классический дракончик, вплетая в него ленту. Затем то же повторяем с другой стороны, обе косы соединяем в хвост и закрепляем резинкой, концы ленты завязываем в бант.

Косы без плетения

Ирина Тугова

Для такой прически понадобится много маленьких резинок-невидимок. Помните, что их нужно разорвать, когда будете снимать. Коса формируется из хвостиков, которые делаются друг под другом из разделенных прядей. В конце соединяем две косы в одну. Пряди можно дополнительно распушить.

Две косы с хвостиком

Соцсети