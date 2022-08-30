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57 минут назад

Педагог объяснила, как не отбить у первоклассника желание учиться

РИА "ФедералПресс"

Для первоклассника поход в школу – волнительное событие, поэтому важно правильно настроить его. О том, как родители могут помочь своему ребенку справиться с переживаниями и не потерять интерес к учебе, рассказала педагог Елена Кузнецова.

Как не отбить у первоклассника желание учиться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для того, чтобы ребенок шел в школу с удовольствием, нужно сказать примерно следующую фразу: «Ты уже стал взрослым, идешь в первый класс, и мы тобой гордимся»,

– передает слова педагога «Тульская служба новостей».

По словам эксперта, родители должны постараться создать у ребенка положительный настрой и убедить его в том, что у него все получится, а его новые принадлежности для школы помогут получать хорошие оценки.

Елена Кузнецова также отметила, что многие родители запугивают детей тем, что если они будут плохо себя вести, учителя будут их ругать и ставить двойки. По ее мнению, такая позиция неверная. Это только отобьет желание идти на занятия и интерес к учебе. Родителям стоит показать ребенку собственный интерес к знаниям, чтобы он был замотивирован узнавать что-то новое и понимал, что школа – это не развлечение, и он должен быть сосредоточен на том, что говорят учителя.

Дети,Елена Кузнецова,
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