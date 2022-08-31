Педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе

После долгих летних каникул детям бывает непросто настроиться на занятия. Чтобы облегчить им эту задачу, педиатр Юлия Бережанская советует входить в учебный процесс постепенно, не перегружать ребенка кружками, дополнительными занятиями и репетиторами.

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Необходимо уделить повышенное внимание соблюдению режима дня. Если ребенок будет спать достаточно времени, то у него будут силы на уроки, не будет страдать успеваемость. Лучше всего ложиться спать в 21.30–22.00.

Вместо того чтобы тратить свободное время на гаджеты, педиатр советует детям больше гулять на улице, причем в светлое время суток. Такие прогулки станут отличной профилактикой близорукости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».