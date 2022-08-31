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1 час назад

Педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе

Вечерняя Москва

После долгих летних каникул детям бывает непросто настроиться на занятия. Чтобы облегчить им эту задачу, педиатр Юлия Бережанская советует входить в учебный процесс постепенно, не перегружать ребенка кружками, дополнительными занятиями и репетиторами.

Педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Необходимо уделить повышенное внимание соблюдению режима дня. Если ребенок будет спать достаточно времени, то у него будут силы на уроки, не будет страдать успеваемость. Лучше всего ложиться спать в 21.30–22.00.

Вместо того чтобы тратить свободное время на гаджеты, педиатр советует детям больше гулять на улице, причем в светлое время суток. Такие прогулки станут отличной профилактикой близорукости, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого был составлен рейтинг лучших школ Подмосковья. В список лучших учебных заведений, подготовленный Министерством образования региона, вошли 488 учебных заведений. В топ-10, как сообщает Царьград, вошли учебные заведения Долгопрудного, Дмитрова, Балашихи и ряда других городов.

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