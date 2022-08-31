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1 час назад

Топ-5 самых популярных детских игрушек

Вечерняя Москва

Пиар-директор магазина товаров для детей Наталья Рычкова рассказала, какие игрушки пользуются наибольшей популярностью у детей:

Топ-5 самых популярных детских игрушек
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Топ-5 игрушек — это небольшие машинки с гаражами. Это также куклы, причем как импортного производства, так и российского. Также это различные истории для поделок руками: фетровые игрушки шить, бисер. Массы для лепки пользуются большой популярностью.

Кроме того, многие дети любят мягкие игрушки.

Она отметила, что набор игрушек остается примерно одинаковым ежегодно, меняются только производители, передает НСН.

Дети,Наталья Рычкова,
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