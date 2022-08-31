Педиатр назвала самые частые болезни школьников

С началом учебного года школьников начинают одолевать болезни. На какие симптомы следует обратить внимание, рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Марина Царева.

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Если ребенок 6–11 лет часто испытывает головную боль, это может говорить о неврозе. По словам педиатра Царевой, этот недуг часто проявляется у первоклассников, для которых поход в школу вызывает стресс.

«А стресс способствует обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и появлению новых»,

– отметила врач.

О болезни могут говорить и другие симптомы: слабость, тошнота, отрыжка, боль в животе, затрудненное дыхание и сердцебиение. Из-за стресса дети рискуют подхватить инфекцию, например, коронавирус, а причина этому – ослабленный иммунитет.

Чтобы предотвратить заражение, Царева посоветовала включить в рацион ребенка витамины и сделать его питание сбалансированным.

«Чтобы избежать снижения иммунитета, ничего фантастического предпринимать не надо – нужен режим дня, прогулки, полноценный сон и нормальный рацион без сухариков, чипсов и газировки»,