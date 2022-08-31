Педиатр назвала самые частые болезни школьников

С началом учебного года школьников начинают одолевать болезни. На какие симптомы следует обратить внимание, рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Марина Царева.
Если ребенок 6–11 лет часто испытывает головную боль, это может говорить о неврозе. По словам педиатра Царевой, этот недуг часто проявляется у первоклассников, для которых поход в школу вызывает стресс.
«А стресс способствует обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и появлению новых»,
– отметила врач.
О болезни могут говорить и другие симптомы: слабость, тошнота, отрыжка, боль в животе, затрудненное дыхание и сердцебиение. Из-за стресса дети рискуют подхватить инфекцию, например, коронавирус, а причина этому – ослабленный иммунитет.
Чтобы предотвратить заражение, Царева посоветовала включить в рацион ребенка витамины и сделать его питание сбалансированным.
«Чтобы избежать снижения иммунитета, ничего фантастического предпринимать не надо – нужен режим дня, прогулки, полноценный сон и нормальный рацион без сухариков, чипсов и газировки»,
– сказала она в интервью «Общественной службе новостей».