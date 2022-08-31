В России обсудят вопрос повсеместного введения школьной формы

Минпросвещения обсудит с родителями школьников идею повсеместного введения формы для учащихся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».
Ранее министр в ходе Общероссийского родительского собрания заявил, что с нового учебного года в российских школах запрещается использовать мобильные телефоны на уроках.
«Хотелось бы с родителями обсудить, насколько целесообразно, чтобы школьная форма была во всех школах»,
— также предложил Кравцов, отметив, что сейчас школы могут самостоятельно устанавливать требования к форме.
Как пояснила «Парламентской газете» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, по закону школы могут ввести требования к виду, цвету и фасону одежды учеников. При этом руководство школы обязано учесть мнение совета обучающихся и совета родителей, а заставить покупать одежду у конкретного поставщика никто не имеет права.