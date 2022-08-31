В России обсудят вопрос повсеместного введения школьной формы

Минпросвещения обсудит с родителями школьников идею повсеместного введения формы для учащихся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

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Ранее министр в ходе Общероссийского родительского собрания заявил, что с нового учебного года в российских школах запрещается использовать мобильные телефоны на уроках.

«Хотелось бы с родителями обсудить, насколько целесообразно, чтобы школьная форма была во всех школах»,

— также предложил Кравцов, отметив, что сейчас школы могут самостоятельно устанавливать требования к форме.