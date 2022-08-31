Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

В России обсудят вопрос повсеместного введения школьной формы

Парламентская газета

Минпросвещения обсудит с родителями школьников идею повсеместного введения формы для учащихся. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

В России обсудят вопрос повсеместного введения школьной формы
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее министр в ходе Общероссийского родительского собрания заявил, что с нового учебного года в российских школах запрещается использовать мобильные телефоны на уроках.

«Хотелось бы с родителями обсудить, насколько целесообразно, чтобы школьная форма была во всех школах»,

— также предложил Кравцов, отметив, что сейчас школы могут самостоятельно устанавливать требования к форме.

Как пояснила «Парламентской газете» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, по закону школы могут ввести требования к виду, цвету и фасону одежды учеников. При этом руководство школы обязано учесть мнение совета обучающихся и совета родителей, а заставить покупать одежду у конкретного поставщика никто не имеет права.

Дети,Ирина Волынец,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители