Психолог рассказала о пользе школьной формы

Школьная форма позволяет детям настроиться на процесс обучения, считает психолог Наталья Малышева. Кроме того, она уравнивает учеников и нивелирует один из факторов для насмешек. Об этом специалист сообщила в ходе беседы с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она или нет? Мой ответ — однозначно да»,

— высказалась Малышева.

По ее словам, форма позволяет ученикам не отвлекаться от процесса обучения. Это самая важная ее роль, подчеркнула специалист. Форма не дискриминирует ребенка по отношению к другим ученикам. «Помню, как тяжело приходилось детям из семей с низким достатком, когда в 90-х отменили школьную форму. Регулярные насмешки, упреки и унижения доводили отдельную группу детей до депрессий и отбивали желание ходить в школу», — поделилась эксперт.

Форма позволяет уравнять учеников между собой. В таких условиях шансы постановки целей и их реализации возрастают.

Ранее в Санкт-Петербурге во время городского педагогического совета предложили ввести школьную форму для учителей. Преподаватель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что такое решение может быть принято, но часть педагогов должна иметь право отказаться от инициативы.