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1 час назад

Эксперты рассказали, когда рухнут цены на школьные товары

Primpress

Маркетолог Николай Григорьев заявил, что школьные товары в России будут дешеветь на 10-15% в неделю, но для этого должно пройти определенное время после начала учебного года, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты рассказали, когда рухнут цены на школьные товары
Фото: PrimPressPrimPress

Как рассказал специалист, в последнии дни августа традиционно наблюдается ажиотажный спрос на товары для школы, что ведет к повышению цен на них до максимального уровня в году.

Эксперт считает, что это не самый лучший период для закупки школьных товаров.

По его словам, цены на школьные товары начнут снижаться через две недели после начала учебного года.

Дети,Николай Григорьев,
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