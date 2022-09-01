Эксперты рассказали, когда рухнут цены на школьные товары

Маркетолог Николай Григорьев заявил, что школьные товары в России будут дешеветь на 10-15% в неделю, но для этого должно пройти определенное время после начала учебного года, сообщает PRIMPRESS.

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Как рассказал специалист, в последнии дни августа традиционно наблюдается ажиотажный спрос на товары для школы, что ведет к повышению цен на них до максимального уровня в году.

Эксперт считает, что это не самый лучший период для закупки школьных товаров.