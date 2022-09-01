Учимся у них: какие особенности школ разных стран помогут ребенку

Эти нюансы в подходе к образованию помогут ученику быстрее освоить программу и чувствовать себя более уверенным

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Родители школьников снова и снова удивляются тому, как поменялись учебные будни их детей и подход к образованию, но эти новшества покажутся цветочками, по сравнению с тем, как обстоят дела в других странах. Некоторые особенности заграничных школ удивляют, другие пугают, а есть и те, которыми можно искренне восхищаться.

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Италия: никакой формы и максимальная социализация

За партой ученики в Италии проводят не одиннадцать, а тринадцать лет. Так дети меньше устают в течение учебного дня, им нужно осваивать меньше материала за один год. При этом дети должны сменить три школы: после начальной ребенка переводят в учебное заведение другого района, где шанс встретить прежних одноклассников почти равен нулю.

Через несколько лет школьников снова перемешивают — они отправляются в лицей. Так дети учатся общению, быстрее привыкают к новым обстоятельствам и вливаются в коллектив.

Поэтому, если вы переживаете, что в новой школе ребенок испытает стресс, вспомните опыт итальянцев!

Франция: 20-балльная шкала оценок

Многие родители в России жалуются, что пятибалльная система оценок в школе не дает полного представления о знаниях ребенка. К тому же, единица и двойка почти не используются на официальных экзаменах, а значит, остается всего три оценки.

Чтобы родители и сами ученики получали более точные оценки своих знаний, во Франции используют 20-балльную шкалу оценок. Так можно заметить прогресс или регресс ребенка. Чтобы динамика была более очевидной, в письме, которое каждый семестр получают родители, отражены данные и за прошлые периоды обучения.

Конечно, невозможно переделать шкалу оценок для одного ученика в классе, но можно попросить учителя дать более полную информацию, указать на динамику и предложить сравнить с 10-балльной или 20-балльной градацией.

Великобритания: обучение этикету

Настоящих леди и джентльменов учат с раннего детства, манерам и поведению в обществе уделяется не меньше внимания, чем точным и гуманитарным наукам. Это помогает молодому взрослому быстрее адаптироваться в новой обстановке и реже попадать в неловкие ситуации.

Пока уроки этикета не введены в нашу школьную программу, позаботьтесь о том, чтобы базовые знания ребенок получил дома. Вдруг однажды он попадет на ужин к английской королеве?

Финляндия: внимание к отстающим

Финская система образования считается одной из лучших в мире, дети учатся в расслабленной и легкой атмосфере. Им не выставляют отметок, зато много внимания уделяют тем, кому тяжело дается освоение программы.