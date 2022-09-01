4 простых и эффективных упражнения для подростков

В подростковом возрасте всегда хочется быть лучше всех. Самым умным, самым быстрым, самым ловким и, конечно же, самым красивым. Спорт поможет в этом как нельзя лучше, а поскольку сегодня 1 сентября, мы подготовили классный и простой комплекс упражнений для юных спортсменов. Он отлично проработает мышцы всего тела, не перегружая их. Если у вас ребёнок, брат или сестра-тинейджер, присоединитесь к ним и потренируйтесь вместе. Тренировка – это всегда отличная возможность весело пообщаться и с пользой провести время.