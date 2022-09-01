Что делать, если ребенок отказывается идти в школу

День знаний может оказаться для первоклассника совсем не праздничным днем. О том, что делать, если ребенок вернулся из школы в слезах и заявляет, что никогда туда больше не пойдет, рассказала детский психолог Яна Лейкина.

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Она пояснила, что родителям нужно дать ребенку возможность выплеснуть свои эмоции.

«Не надо сразу расспрашивать, что случилось. Надо дать возможность ребенку выплакать эти слезы. В этот момент надо побыть с ним рядом, обнять, напоить его чаем, переключить его внимание. То есть ребенок должен выразить свои чувства, и для этого должны быть созданы условия»,

— пояснила она в комментарии «Радио 1».

После этого можно узнать у ребенка, что же все-таки произошло. Кроме того, стоит обратиться к учительнице и попросить ее прокомментировать происходящее.

Она добавила, что на ребенка не надо давить, лучше объяснить, что испугаться может любой. Но можно научиться преодолевать испуг, победить его.