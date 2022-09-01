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2 часа назад

Психолог Котова предупредила родителей о последствиях выполнения домашнего задания с первоклассником

Слово и Делоиещё 1

Родителям не стоит выполнять школьные домашние задания вместе с ребенком, так как это может помешать воспитанию самостоятельности ученика, заявила детский психолог Светлана Котова.

Психолог предупредила родителей о последствиях выполнения домашнего задания с первоклассником
Фото: pxhere.compxhere.com

Первоклассник с первого дня в школе должен понять, что за него никто не будет учиться, даже мама или папа. Ученику необходимо самостоятельно разбираться с домашними заданиями, передает NEWS.ru.

«В этом и есть суть воспитания, чтобы не делать за ребенка, а делать вместе с ним, а потом он выполняет один. Постоянное выполнение уроков с родителями чревато тем, что у ребенка не сформируется самостоятельность, он всегда будет думать, что за него сделает мама или папа», — объяснила Котова.

Она посоветовала приходить ребенку на помощь с домашними заданиями только в крайних случаях. При этом не стоит делать всю работу за школьника, необходимо объяснить и дать возможность выполнить задачу самостоятельно.

Дети,Светлана Котова,
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