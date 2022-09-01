Психолог предупредила родителей о последствиях выполнения домашнего задания с первоклассником

«В этом и есть суть воспитания, чтобы не делать за ребенка, а делать вместе с ним, а потом он выполняет один. Постоянное выполнение уроков с родителями чревато тем, что у ребенка не сформируется самостоятельность, он всегда будет думать, что за него сделает мама или папа», — объяснила Котова.