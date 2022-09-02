Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
2 часа назад

Роботы лучше выявляют психические проблемы у детей, чем родители

Ferra.ruиещё 4

Роботы могут лучше выявлять проблемы с психическим здоровьем у детей, чем тесты, проводимые родителями, или самоотчеты детей, говорится в новом исследовании.

Роботы лучше выявляют психические проблемы у детей, чем родители
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда робототехников, компьютерщиков и психиатров из Кембриджского университета провела исследование с участием 28 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Робот-гуманоид размером с ребенка провел серию стандартных психологических опросников для оценки психического благополучия каждого участника.

Дети охотно доверились роботу, в некоторых случаях поделившись с ним информацией, которой они еще не делились с помощью стандартного метода оценки - онлайн или личного анкетирования. Это первый случай использования роботов для оценки психического благополучия детей.

Исследователи говорят, что роботы могут стать полезным дополнением к традиционным методам оценки психического здоровья, хотя они не предназначены для замены профессиональной психиатрической помощи. Результаты были представлены 1 сентября на 31-й Международной конференции IEEE по интерактивному общению роботов и людей в Неаполе.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители