Роботы лучше выявляют психические проблемы у детей, чем родители

Роботы могут лучше выявлять проблемы с психическим здоровьем у детей, чем тесты, проводимые родителями, или самоотчеты детей, говорится в новом исследовании.

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Команда робототехников, компьютерщиков и психиатров из Кембриджского университета провела исследование с участием 28 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Робот-гуманоид размером с ребенка провел серию стандартных психологических опросников для оценки психического благополучия каждого участника.

Дети охотно доверились роботу, в некоторых случаях поделившись с ним информацией, которой они еще не делились с помощью стандартного метода оценки - онлайн или личного анкетирования. Это первый случай использования роботов для оценки психического благополучия детей.