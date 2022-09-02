Как разбудить школьника утром: 5 самых эффективных способов

Единственный способ сделать утро добрым, когда собираете детей в школу, – подготовить все с вечера. Как это реализовать на практике, «Летидор» разбирается вместе с Ириной Вшивковой, психологом Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы.

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Готовимся к пробуждению с вечера

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Подготовка к началу учебного дня и утреннему подъему включает всего три момента: сборы, решение о времени подъема и укладывание ко сну вовремя.

• Учите ребенка и себя собираться в школу вечером

Вспоминаем поговорку «день-то с вечера наставляют» и принимаем решение собрать с вечера все, что понадобится утром для выхода в школу. Портфель и одежда на следующий день должны быть приготовлены заранее. Меню завтрака продумано и продукты приготовлены.

Пусть это станет семейным ритуалом и сформирует полезную привычку у вашего ребенка.

В чем плюс подготовки вечером? Утром можно собираться без спешки, больше шансов, что все необходимое действительно окажется в портфеле, а родители не столкнутся с вопросом «и во что теперь тебя одевать?»

Если для ученика начальных классов чаще всего время подъема и выхода в школу это — величина постоянная, то с каждым следующим классом все может меняться. Поэтому с вечера уточняем, к которому часу надо завтра быть в школе и в каком корпусе, совместно определяем время на дорогу (скорее всего, оно уже известно, ведь не первый раз идем туда).

• Поощряйте правильный отход ко сну

Для того, чтобы легко поднять школьника утром, надо уложить его спать вечером в нужное время – нужное для того, чтобы именно ваш ребенок успел выспаться.

Примите домашнее правило: никакого телевизора, интернета и компьютерных игр после определенного времени, причем время Х нужно выбрать так, чтобы до отхода ко сну осталось еще два часа.

Время до сна можно посвятить сборам, расслабляющим ритуалам и просто совместным беседам, родительскому чтению на ночь. Такой подход позволяет ребенку хорошо отдохнуть и снижает вероятность детских утренних капризов.

• Учитывайте свои особенности и возраст своего ребенка

Есть такая английская поговорка: «Непросто поставить детей на ноги, особенно ранним утром». Многие родители с этим согласятся. Но на каждое «непросто» есть свое решение. Для того чтобы его выбрать, придется учесть свои личные особенности, возраст вашего ребенка и, главное, – опытным путем определить, на что ваш ребенок будет реагировать лучше всего.

Для повышения эффективности прием необходимо применять регулярно, а менять, например, с переходом в новый класс.

Регулярное выполнение одних и тех же действий приведет к тому, что ваш ребенок будет сосредотачиваться на сборах вместо того, чтобы сопротивляться им.

Кроме того, шаблонный устойчивый порядок действий поможет сделать утро предсказуемым, а ребенка — эмоционально уравновешенным.

Эффективное пробуждение: 5 способов

1. Личный пример.

То, как будет вставать утром ребенок, на 100% зависит от того, как встаете вы. Если вы утром ворчите, что утром так не хочется просыпаться, или пытаетесь еще полежать в постели после уже третьего звонка будильника, то не удивляйтесь, что ребенок тоже не хочет подниматься.

Итак, начинаем с себя:

– чем младше ваш ребенок, тем больше должно совпадать ваше время отхода ко сну;

– вы должны вставать чуть раньше: все утренние личные процедуры необходимо успеть сделать до пробуждения ребенка. Это позволит вам подготовиться к процессу подъема ребенка, а также даст мобилизующий эффект для детей: «ух, все встали, а я…»;

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– включаем ребенка в ваши любимые утренние дела: создаем семейный ритуал. Это может быть совместная зарядка или пробежка — главное, чтобы это очень нравилось вам и было для вас естественным утренним действием. Тогда это сможет передаться ребенку и стать и его способом получить заряд бодрости на день.

Особенность приема в том, что чем младше ваш ребенок, тем важнее использование этого приема как базового.

2. Ручной подъем.

Прием для самых маленьких детей (дошколята, начальная школа), в основе которого лежат нежность, терпение и поддержка.

Маленькие дети труднее совершают переход от сна к бодрствованию, про таких детей могут говорить «поднять подняли, а разбудить не успели».

Суть приема в том, что в назначенный час родитель буквально помогает ребенку почувствовать, что пришло утро. Для этого можно применять следующие методы.

– Немного «растормошить» малыша и сообщить ему о том, что солнышко уже встало. Можно сделать легкий тонизирующий массаж;

– Включить слух и зрение ребенка, напомнив ему о приятных делах дня и создав в комнате возможность для проникновения солнечных лучей или включив мягкий свет;

– Легко откинуть с ребенка одеяло и помочь ему встать с кровати. Или просто нежно поднять малыша, отнести в ванную и умыть — это уже точно поможет ему проснуться окончательно. Следующие утренние действия ребенок уже сможет выполнить самостоятельно.

3. Сенсорное включение.

Пробуждение – это особый процесс, в котором организм должен из одного состояния перейти в другое. Чтобы это произошло без сбоев, необходимо соблюдать некоторые правила и, главное, – дать ребенку время на этот переход. А для того, чтобы помочь организму почувствовать, что уже день наступает, необходимо включить как можно больше сенсорных знаков.

Важные правила:

– нет резким действиям: все делается только в режиме от легкого к сильному (резкие сенсорные знаки вызывают стресс, а не пробуждение);

– настраиваем будильник так, чтобы звонок был достаточно громким, но не оглушающим (хорошо если звук будильника будет приятным, но бодрящим);

– синхронизируем другую технику так, чтобы, например, через минуту после звонка включалась музыка, свет, а может и радио или телевизор (звуки будут появляться постепенно и ненавязчиво перебивать сон ребенка);

– добавляем свой голос – говорим, что наступило утро и пора вставать (кодовая фраза), голос можно записать, и эту фразу прокрутит проигрыватель.

Такой подъем позволяет комфортно перейти от сна к бодрствованию, дает возможность понежиться в постели до звучания кодовой фразы. Для того, чтобы прием работал, придется индивидуально подобрать ритм включения сенсорных знаков, музыку. Для малышей этот прием можно использовать в качестве дополнительного к основному, а для подростков он может стать базовым. Этот прием помогает ребенку стать самостоятельным в пробуждении и сделать утро легким.

4. Мотивационный стимул.

Вспоминаем слова Сомерсета Моэма: «Для выработки характера необходимо минимум два раза в день совершать героическое усилие. Именно это я и делаю: каждое утро встаю и каждый вечер ложусь спать».

Если ваш ребенок начал строить планы о том, кем быть, что изучить, что получить от вас за примерное поведение, то у вас появляется шанс использовать это как мотивирующий фактор для того, чтобы ребенок соблюдал режим дня. Порядок утренних действий вы оговариваете с ребенком заранее, и дальше ваша задача – просто помогать ему вспоминать, зачем он это делает, и мягко поддерживать тогда, когда день был трудный, и сил встать или собраться нет.

Особенность приема в том, что он подходит только для детей старше восьми лет, у которых уже есть мечта, стремление к чему-то: для них такой утренний ритуал может стать частью дороги к достижению цели. Чем младше ребенок, тем больше надо будет включать активность родителя, помогающую вспомнить, зачем и ради чего все это делается.

5. Технологичный.

Современные технологии — отличные помощники в таком трудном деле как пробуждение. Если у вашего школьника уже есть гаджет с трекером сна, попробуйте его использовать. Детские смарт-часы и фитнес-браслеты поддерживают специальные приложения, которые анализируют фазы сна человека и активируют будильник во время быстрой фазы, когда просыпаться комфортнее всего. Для подстраховки необходимо на максимально возможное время пробуждения поставить и обычный будильник с подходящей музыкой.

Важно задавать в настройках только одно время пробуждения, а не парочку через три-пять минут.

Для того, чтобы прием работал, надо будет одну-две недели его попробовать в разных настройках, вычислить наиболее вероятный промежуток времени, когда устройство разбудит ребенка (большинство таких приложений дают разброс пробуждения в 20-30 минут) и от этого часа просчитать регламент всех утренних действий.

Этот прием больше всего подойдет подросткам, которым родители должны уже начать передавать ответственность за своевременный подъем с утра. Проспал и опоздал в школу – это проблема ребенка. Гаджеты быстрее помогают подросткам научиться соблюдать режим, чем надзор и нотации родителей.