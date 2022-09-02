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52 минуты назад

Выявлены главные причины тревоги родителей подростков

Мослента

Главные причины тревоги родителей подростков выявлены в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 россиян, у которых дети учатся в 9-11 классах.

Выявлены главные причины тревоги родителей подростков
Фото: МослентаМослента

«Только один из четырех родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо»,

— говорится в сообщении.

При этом больше всего россиян — 19 процентов — беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета, смартфона и компьютерных игр. 11 процентов гложет нежелание ребенка учиться, девять — отсутствие у подрастающего поколения увлечений и жизненных ориентиров, а по семь процентов родителей тревожатся из-за замкнутости, скрытности и чрезмерной эмоциональности детей.

Среди прочих причин для переживаний респонденты назвали детскую лень, отсутствие прогулок на улице и живого общения, неправильный образ жизни, упрямство, раздражительность и вспыльчивость, апатию, невнимательность и забывчивость, хамство и агрессию, несамостоятельность, нежелание читать, спешку, эгоизм и неаккуратность.

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