Выявлены главные причины тревоги родителей подростков

Главные причины тревоги родителей подростков выявлены в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 россиян, у которых дети учатся в 9-11 классах.
«Только один из четырех родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо»,
— говорится в сообщении.
При этом больше всего россиян — 19 процентов — беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета, смартфона и компьютерных игр. 11 процентов гложет нежелание ребенка учиться, девять — отсутствие у подрастающего поколения увлечений и жизненных ориентиров, а по семь процентов родителей тревожатся из-за замкнутости, скрытности и чрезмерной эмоциональности детей.
Среди прочих причин для переживаний респонденты назвали детскую лень, отсутствие прогулок на улице и живого общения, неправильный образ жизни, упрямство, раздражительность и вспыльчивость, апатию, невнимательность и забывчивость, хамство и агрессию, несамостоятельность, нежелание читать, спешку, эгоизм и неаккуратность.