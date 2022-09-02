Выявлены главные причины тревоги родителей подростков

«Только один из четырех родителей подростков может похвастаться тем, что спокоен за свое чадо»,

При этом больше всего россиян — 19 процентов — беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета, смартфона и компьютерных игр. 11 процентов гложет нежелание ребенка учиться, девять — отсутствие у подрастающего поколения увлечений и жизненных ориентиров, а по семь процентов родителей тревожатся из-за замкнутости, скрытности и чрезмерной эмоциональности детей.