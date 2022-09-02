Как справляться с детскими истериками

Это состояние пугает и самого ребенка, и его родителей, заставляя чувствовать себя растерянными и беспомощными.

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Иногда даже самый опытный родитель чувствует себя растерянным и напуганным. Кто-то советует игнорировать плачущего малыша и дать ему время, чтобы самому успокоиться, другие уверены, что такие методы лишь провоцируют психологическую травму. Что же делать, если малыш неожиданно устроил истерику, с которой не может справиться, в общественном месте?

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Психологи предлагают несколько способов успокоить ребенка.

Игнорируйте окружающих

К страху и растерянности родителей, если ребенок устроил истерику в общественном месте, присоединяется стыд. Кажется, все окружающие думают, что вы — плохая мать. Забудьте об этом! Сосредоточьтесь на себе и малыше, помните, что большинству совершенно все равно на то, что происходит вокруг. Даже если кто-то решит дать непрошеный совет или бросить язвительную фразу, просто игнорируйте их: шанс, что вы еще раз встретите этих людей очень мал.

Помогите малышу разобраться в его чувствах

Психологи выделяют 500 разных эмоций, но ребенок в возрасте до четырех лет может распознавать лишь основные. В моменты истерики он сам напуган и не понимает своих реакций, поэтому так важно, чтобы взрослый помог разобраться в происходящем. Назовите чувства малыша и их причину. Например, «Ты злишься, потому что я не купила тебе мороженое, а ты его хотел?» Когда ребенок подтвердит это, расскажите, что вам знакомы такие переживания: «Я тоже очень расстраиваюсь, когда не могу получить то, что хочу!»

Станьте союзниками против истерики

В момент расстройства ребенок воспринимает родителя, как злодея, но ситуацию легко перевернуть, найдя общего «врага». Придумайте для истерики имя и объясните, что она сейчас завладела малышом, поэтому ее нужно прогнать. Пусть «тетя Истерика» или «злобный Плакун» побыстрее покинут малыша, а он почувствует себя героем, победившим настоящего монстра.

Не спешите говорить «Нет»

Обычно взрослые отказывают ребенку довольно резко, ведь в магазине, торговом центре или во время дороги в детский сад просто нет времени пояснять. Но потраченная минута может сэкономить вам и нервы, и время. Не произносите «Нет», но объясните, почему не можете сделать или купить то, что хочет ребенок. «Сейчас мы не можем остановиться и покачаться на качелях, ведь нас ждут в детском саду на завтрак, а мама должна вовремя прийти на работу!»

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