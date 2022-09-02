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1 час назад

Специалисты рассказали об ошибках в рационе школьников

Primpress

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об ошибках в рационе школьников, сообщает PRIMPRESS. Неправильно подобранный рацион пагубно влияет на активность учеников.

Специалисты рассказали об ошибках в рационе школьников
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Многие отказываются от завтраков, что совершенно не рекомендуется. Школьники говорят, что утром у них нет аппетита, и перебиваются чашкой чая. Но отсутствие аппетита утром возможно только при нарушении режима дня или питания. Для продуктивности ребенка в школе необходимо восстановить рацион питания и режим дня.

Также дети часто питаются полуфабрикатами. Конечно, легче разогреть те же замороженные блинчики в микроволновке. Это во многом экономит время, но не придает энергии. Такие блюда перенасыщены солью, животными жирами, ароматизаторами, что не может считаться полезным не только для детей, но и для взрослых. Использование полуфабрикатов допустимо эпизодически, но основой домашнего питания должна быть свежеприготовленная пища.

Ребята часто перекусывают сладостями, чипсами или печеньем. Они дают мимолетное чувство насыщения.

Дети редко едят рыбу, овощи и фрукты. В среднем российский школьник ест рыбные блюда не чаще двух раз в месяц. Желательно есть рыбу не менее двух раз в неделю для обеспечения организма полноценным белком и йодом.

Рекомендовано есть не менее 300 г фруктов и 400 г овощей для обеспечения организма достаточным количеством растительной клетчатки и витаминов.

Дети,Роспотребнадзор,
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