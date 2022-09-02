Бейте тревогу! Как понять, что у подростка возникли серьезные проблемы

Подростки редко бывают открытыми и общительными, в большинстве случаев они считают, что родители не способны понять их проблемы. Но именно в этот период с юным человеком происходит множество ярких эмоциональных переживаний, с которыми далеко не все способны справиться.

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Как понять, что у подростка возникли серьезные проблемы и не упустить сложный момент в жизни ребенка? Психологи советуют обратить внимание на несколько важных признаков.

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Самоповреждения

Речь идет не только о порезах и ссадинах, но и о небольших действиях: например, подросток начинает грызть ногти, расцарапывать ранки, стоит подолгу под слишком горячим душем. Если раньше ребенку это было несвойственно, пора начинать тревожиться: неосознанно человек через физическую боль может стараться справиться с эмоциональными переживаниями.

Отсутствие интересов

Да, вы можете их не одобрять или не понимать, но наличие хобби или любимого занятия у подростка — нормальный период формирования психики. Он может часами играть в компьютерные игры, охотиться за редкими комиксами, снимать видео в социальные сети. Куда хуже, если подросток ни в чем не заинтересован. Это свидетельствует о депрессивном и подавленном состоянии, в котором у мозга не остается ресурсов на хобби.

Одиночество

Подростковый возраст — время активной социализации, именно в этот период у школьника появляются крепкие дружеские отношения, первые влюбленности и постоянная компания.

Если вы заметили, что ребенок проводит все время в одиночестве, не переписывается, не созванивается с одноклассниками, не упоминает друзей — это тревожный звоночек. Возможно, подросток не понимает, как налаживать коммуникацию. Об этом стоит поговорить и с ним, и с учителем, чтобы удостовериться, что ребенок не стал жертвой буллинга.

Апатия

В подростковом возрасте дети начинают активно проявлять себя, пытаться выделиться, быть заметнее. Если же ребенку все равно, во что одеваться, что есть на обед, как подстричься, возможно, он находится в депрессивном или подавленном состоянии.

Расстройства пищевого поведения

В норме подростки едят с аппетитом: растущий организм требует пищи для физических и умственных нагрузок. Заметили, что дочь отказывается от любимых блюд или вяло ковыряет вилкой в тарелке? Возможно, она переживает из-за внешнего вида.