Социальная карта школьника в Москве: как и где получить

Социальная карта школьника – мультиинструмент, который облегчил жизнь не только тысячам учащимся, но и их родителям. «Рамблер» расскажет, как ее оформить и получить доступ ко всем возможностям.

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Карта школьника: что для нее нужно

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Социальную карту школьника можно оформить, обратившись с пакетом документов к сотруднику Московского метрополитена, в МФЦ «Мои документы» или онлайн, зарегистрировавшись на портале mos.ru. Во всех случаях вам понадобится универсальный пакет документов:

заполненная анкета;

удостоверение личности оформителя – паспорт гражданина Российской Федерации, если ребенку уже исполнилось 14 лет, или свидетельство о рождении (для тех, кто младше);

справка с места учебы о том, что заявитель является учеником данного учреждения;

полис обязательного медицинского страхования;

цветная фотография 3×4 в электронном виде в формате JPEG;

документ, подтверждающий наличие временной регистрации – для приезжих граждан.

Рассмотрим подробнее нюансы, касающиеся подачи документов для оформления социальной карты школьника.

Анкету и справку с места учебы школьник может получить в учебной части (если таковая имеется) или у секретаря образовательного учреждения. Обратите внимание на оборотную сторону бланка – там есть вся информация о том, как корректно заполнить анкету. Заполненный документ должен быть заверен подписью директора и печатью образовательного учреждения.

Будьте готовы к тому, что на карту нужно положить небольшую сумму денег сразу. Они никуда не испарятся, а будут лежать на счете вашего ребенка. Их впоследствии можно потратить на обед в школьной столовой, например.

Один из плюсов подачи документов через МФЦ – это отсутствие необходимости тратить деньги на фотографию, которую нужно приложить к заявлению. Также сотрудник поможет с заполнением анкеты, примет документы, выдаст квитанцию.

С 1 сентября 2015 года оформить заветную карточку можно онлайн, если у заявителя есть учетная запись на mos.ru. На главной сайта найдите раздел «услуги», перейдите к пункту «социальная поддержка», затем – «популярное в разделе» и, наконец, «социальная карта учащегося». Затем кликните на кнопку «получить услугу» и действуйте согласно дальнейшим инструкциям.

Как правило, изготовление карточки школьника занимает до 30 рабочих дней. Получать ее нужно там же, где подавались документы. За первичное оформление социальной карты учащегося ничего платить не нужно.

Если социальная карта школьника потеряется, ее можно восстановить. Как только был установлен факт пропажи, ученик обязан немедленно позвонить по телефону в МФЦ, назвать пин-код утерянной карточки, чтобы заблокировать ее. Затем ему необходимо обратиться в «Мои документы» очно и написать заявление на получение новой соцкарты. Услуга переоформления платная и устанавливается банком-эмитентом, но, как правило, сумма невелика. При перевыпуске все средства с утерянной карты вернутся обладателю.

Поскольку оформление новой карты в среднем занимает 30 дней, ученику могут предоставить только транспортные льготы. Ему выдадут единый социальный билет, действующий в течение месяца.

Могут ли отказать в выдаче социальной карты?

Отказать в праве получения социальной карты могут по следующим причинам (они наиболее распространены):

некорректно была заполнена анкета;

о заявителе нет информации в Реестре учащихся, например, если школа или СУЗ не аккредитованы государством, ребенок находится на домашнем обучении или является студентом;

в пакете документов отсутствуют необходимые справки;

карточка оформляется при наличии действующей, ранее выданной;

на предоставленной фотографии и на снимке в паспорте разные люди;

в МГФОМС нет информации о полисе ребенка.

Если услуга не может быть оказана, заявителя уведомят в день подачи документов.

Преимущества социальной карты школьника

Социальную карту школьника неслучайно называют мультифункциональным инструментом, поскольку ее владелец получает массу возможностей. Соцкартой можно оплатить обед в столовой или покупки в магазинах, где такие карты принимают. Некоторые компании предоставляют скидки на свои продукты и услуги держателям карты учащегося. Оплачивать проезд в метро и наземном транспорте можно так же с ее помощью. Карточка является удостоверением личности, позволяя школьнику попасть на территорию образовательного учреждения. То есть, заменяет ученический билет.

Если школьнику понадобится срочная медицинская помощь, то при наличии социальной карты (при себе естественно) он может обратиться в медучреждение без полиса ОМС на руках.

Как социальная карта школьника позволяет присматривать за детьми

Электронные турникеты установлены в каждой школе Москвы. Теперь возможность дополнительного контроля учащихся есть не только у администрации школы, но и у родителей. Прикладывание карты сопровождается уведомлением на телефон отца или матери. Это дает родителю возможность отследить время выхода ребенка из школы и момент его возвращения в ее стены. Школьник не имеет возможности попасть в учреждение без этой процедуры.