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1 час назад

Диетолог назвала самый полезный перекус для школьников

Lenta.ru

Школьнику с собой нужно дать немного овощей, фруктов, сыра и воды, посоветовала врач-диетолог Наталья Круглова. Компоненты самого полезного перекуса она назвала российским школьникам и их родителям в беседе с News.ru.

Диетолог назвала самый полезный перекус для школьников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Из закусок, сделанных из овощей и фруктов, уточнила она, можно выбрать морковные палочки, нарезанные яблоки или банан, фруктовое пюре в пакетах.

«Эти продукты должны быть без добавления сахара. Также в перекус хорошо включить что-то, что содержит сложные углеводы. Например, бутерброд на зерновом хлебе или зерновой крекер», — рассказала Круглова.

Кроме того, по словам диетолога, в качестве перекуса в школе подойдет злаковый батончик, но с небольшим содержанием сахара и цельнозерновыми хлопьями, орехами и сухофруктами в составе.

«Если есть возможность положить белковые продукты, например, кусочки ломтиков сыра или йогурт, если ребенок съест его после первого или второго урока, орешки, содержащие растительный белок, буквально горсточку, и обязательно воду или напитки с небольшим содержанием сахара», — продолжила Круглова.

Конфеты и сладкие батончики, предупредила она, не должны быть основой перекуса, на десерт школьнику достаточно взять с собой всего пару конфет.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о влиянии новой волны коронавируса на школьников. По его словам, наблюдающаяся в России новая волна заболевания не угрожает благополучию детей, в отличие от удаленки.

Дети,Андрей Поздняков,Наталья Круглова,
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