Пять правил сбора ланч-бокса для школьника

Пять правил сбора ланч-бокса школьнику для перекуса на перемене раскрыла «Мосленте» нутрициолог, президент Национального Союза содействия формированию и развитию культуры здорового питания детей и подростков «Здоровье наших детей» Ольга Панова. Она рекомендовала опираться при этом на вкусы ребенка.

Фото: Мослента Мослента

«Нужно дать такую еду, которую ребенок точно съест, а значит ту, которую он любит. В противном случае, вы всегда будете обнаруживать «возврат» в его рюкзаке»,

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— посоветовала специалист.

Варианты меню можно обсудить с ребенком с вечера. Это сформирует его привычку готовить все к школе заранее, кроме того, ожидание еды способствует процессу пищеварения.

Во-вторых, еда должна быть безопасной для употребления после ношения в рюкзаке. К примеру, лучше не класть в портфель творог, йогурт и другие скоропортящиеся молочные продукты.

«Даже если вы думаете, что ничего страшного в таких продуктах нет, по закону подлости ребенок поставит рюкзак с содержимым близко к батарее, и все испортится быстрее, чем вы думали»,

— пояснила нутрициолог.

В-третьих, продукты должно быть удобно есть вне дома.

«Сделайте небольшие бутербродики или канапе. Если делаете маленькую пиццу, все равно разрежьте ее и проложите кусочки пергаментом для удобства. Яблоки тоже лучше разрезать и сбрызнуть лимоном»,

— порекомендовала специалист.

Нутрициолог посоветовала не давать с собой ребенку сочные фрукты, которыми можно испачкаться.

«Бутылочка с простой питьевой водой — один из самых главных инструментов для гармоничного развития ребенка и его успехов в школе. Поскольку недостаток воды отражается на снижении внимания и памяти. А подойти к школьному кулеру ребенок может постесняться или, заигравшись на перемене, забыть»,

— назвала эксперт четвертое правило.

В-пятых, можно положить чуть больше еды в ланч-бокс, чтобы ребенок мог поделиться с друзьями.

«Всегда приятно разделить трапезу с приятелями, тем более в школьном возрасте. Поэтому чтобы ваш школьник не ходил голодным и не стеснялся есть при других, положите с собой чуть больше еды»,

— посоветовала Панова.

«Главное — не забывать, что эта еда должна быть и полезной. Но не стоит прививать ребенку здоровые привычки через еду в школу. Лучше начните с себя и своего примера дома»,