Нутрициолог посоветовала не давать ребенку в школу йогурты и творог

Скоропортящиеся молочные продукты не рекомендуется класть в ланч-бокс для школьника. Такое мнение в беседе с изданием «Мослента» выразила врач-нутрициолог Ольга Панова. Она рассказала, каким должно быть питание ребенка.

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Специалист утверждает, что в первую очередь еда для перекуса должна быть безопасной для употребления после ношения в рюкзаке. Панова рекомендует не класть в рюкзак йогурт и творог, так как ребенок может случайно положить его к батарее. В качестве альтернативы врач советует давать ребенку в школу бутерброды.

«Сделайте небольшие бутербродики или канапе. Если делаете маленькую пиццу, все равно разрежьте ее и проложите кусочки пергаментом для удобства. Яблоки тоже лучше разрезать и сбрызнуть лимоном», — заявила она.