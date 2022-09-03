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1 час назад

Нутрициолог посоветовала не давать ребенку в школу йогурты и творог

Слово и Дело

Скоропортящиеся молочные продукты не рекомендуется класть в ланч-бокс для школьника. Такое мнение в беседе с изданием «Мослента» выразила врач-нутрициолог Ольга Панова. Она рассказала, каким должно быть питание ребенка.

Нутрициолог посоветовала не давать ребенку в школу йогурты и творог
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист утверждает, что в первую очередь еда для перекуса должна быть безопасной для употребления после ношения в рюкзаке. Панова рекомендует не класть в рюкзак йогурт и творог, так как ребенок может случайно положить его к батарее. В качестве альтернативы врач советует давать ребенку в школу бутерброды.

«Сделайте небольшие бутербродики или канапе. Если делаете маленькую пиццу, все равно разрежьте ее и проложите кусочки пергаментом для удобства. Яблоки тоже лучше разрезать и сбрызнуть лимоном», — заявила она.

Нутрициолог подчеркивает, что ребенку обязательно нужно давать в школу бутылку с питьевой водой. По ее словам, недостаток жидкости часто приводит к ухудшению памяти и внимания.

Дети,Ольга Панова,
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