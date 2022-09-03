Как мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком

В России на сегодняшний день не существует мужского декрета, однако у отца все равно есть возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, что нужно для выхода мужчины в такой отпуск.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Семейный юрист Анна Фролова заявила, что отец ребенка имеет право на предоставление ему отпуска по уходу за ребенком полностью или частично. Так, для этого необходимо заявление матери на отказ от отпуска или свидетельство о ее смерти, а также заявление отца на предоставление отпуска. Родители могут разделить отпуск между собой, например: мать — один год, отец — оставшиеся два.

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Специалист уточнила, что отец может работать на условиях неполного рабочего дня или дистанционно с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию во время нахождения в отпуске. Также отпуска считаются в общий и непрерывный трудовой стаж.

За отцом закрепляется право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет ежемесячно. Размер рассчитывается так: 40 процентов от средней зарплаты за предыдущие два года работы. Пособие не может быть меньше 7 677,81 рубля, не может быть выше 31 282,82 рубля.

Документы для назначения пособия: заявление о назначении пособия;

оригинал и копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход;

свидетельство и копия о рождении предыдущих детей;

в случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия;

заверенная выписка из трудовой книжки о последнем месте работы и (или) сведения о трудовой деятельности;

копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

справка о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (если отпуск берется по частям родителями);

сведения о среднем заработке;

справка с места работы (службы) отца ребенка о том, что он не использует указанный отпуск и не получает пособия;

копия документа, удостоверяющего личность;

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в свою очередь отметил, что условия нахождения в отпуске по уходу за ребенком одинаковы для всех членов семьи.

— Отпуск по уходу за ребенком у нас имеют право взять мама, папа, бабушка и дедушка. Мама получает у нас отпуск еще при беременности и родах. Сам отпуск по уходу начинается после окончания отпуска по беременности и родам. Папа имеет по сути те же самые права, что и мама, — сказал он.

Помимо этого, Кофанов назвал исключение, которое позволяет одновременно выйти в подобный отпуск сразу двум родителям.

— Если рождены близнецы, то теоретически в такой отпуск могут пойти два родителя одновременно, — отметил он.